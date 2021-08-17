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  • «Курортная дорога»: на платной трассе М-4 «Дон» открыли движение после реконструкции

«Курортная дорога»: на платной трассе М-4 «Дон» открыли движение после реконструкции

17.08.2021 523 0 0

Исправленный дорожниками участок автодороги в полном объёме откроют для автомобильного движения ближайшей осенью.

 

В России сезон отпусков и дач проходит с конца весны по начало осени. Именно в этот период растёт трафик на и без того востребованной платной трассе М-4 «Дон»: по этой автодороге многие российские водители добираются до курортов черноморского побережья. По подсчётам, в пиковые месяцы по отдельным участкам дороги количество проезжающих в сутки машин превышает отметку в 70 тысяч. Такая загруженность способна привести к многочасовой пробке даже в случае небольшого затора.

Платные дороги в стране находятся под доверительным управлением госкомпании «Автодор». Организация продолжает работу по избавлению трассы от узких, опасных и иных проблемных мест, одним из них до недавнего времени были «тульские горки». Это неофициальное название участка трассы в Тульской области, которое он получил из-за того, что проходит по холмистой местности и представляет собой серию резких спусков и крутых подъёмов.

Помимо этого, указанный отрезок автодороги был спроектирован и построен ещё в 60-ых годах прошлого века, в соответствии с нормами третьей категории. С учётом нынешнего сильно возросшего трафика этот участок трассы М-4 не справлялся с нагрузкой, поэтому было решено его реконструировать. Сейчас работы здесь продолжаются, завершить их в полном объёме Автодор намерен осенью 2021 года.

Однако уже сейчас водители могут проехать по 12-километровому участку бывших «тульских горок» – он проходит с 275-го по 287 километр. Речь идёт о той части дороги, которая обеспечивает движение в сторону Москвы. Если говорить о той половине проезжей части, которая следует в сторону Краснодара, то здесь пока ещё продолжает действовать временная схема движения: дорожники ремонтируют полосы основного хода.

Как рассказали в «Автодоре», сейчас завершается возведение трёх транспортных развязок на участке. Одну из них построили на 277-ом км с выходом на деревню Сухие Плоты, вторую – на 281-ом км рядом с деревней Заповедное и селом Любимовка, а третью – на 285-ом км с выездом на деревни Заречье и Малые Плотики. Здесь сейчас ведутся планировочные земляные работы и устройство дорожной одежды на съездах с развязок. Кроме того, на завершающем этапе находятся работы на путепроводах.

В течение 2020 года дорожники сделали безопаснее и комфортнее для водителей 11 километров на этом участке платной трассы М-4. В ходе реконструкции дороги здесь был изменён продольный профиль, спрямлён участок дороги, установлены опоры освещения. Всё это позволило избавиться от тех самых проблемных «тульских горок».

На трассе «Дон» немало сложных для движения плотного потока транспорта мест. Ранее заторы вызывал участок в Воронежской области, однако летом 2020-го проблему ликвидировали: тогда открыли для движения обход двух населённых пунктов – села Лосево и города Павловска.

Россия авто и общество дороги

 

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