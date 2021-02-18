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  • Работы продолжаются и в мороз: реконструкцию платной трассы М-4 «Дон» завершат осенью

Работы продолжаются и в мороз: реконструкцию платной трассы М-4 «Дон» завершат осенью

18.02.2021 194 0 0

Раньше в «Автодоре» отмечали, что так называемые «тульские горки» ликвидируют во второй половине 2021-го года, теперь появился более точный срок окончания дорожных работ.

 

В России сезон дач и отпусков длится с конца весны по начало осени. В этот период трасса М-4 «Дон» становится более востребованной: по ней россияне добираются до курортов черноморского побережья. По подсчётам госкомпании «Автодор», здесь в летние месяцы среднесуточный трафик превышает отметку в 70 тыс. машин, так что любой затор на дороге может привести к многочасовым пробкам. Поэтому по-прежнему продолжается работа по избавлению трассы от узких, опасных и иных проблемных мест. Одним из таких пока остаются «тульские горки».

Именно такое неофициальное название проблемный участок трассы в Тульской области получил из-за того, что он проходит по холмистой местности и представляет собой серию резких спусков и крутых подъёмов. Дело ещё в том, что этот отрезок автодороги спроектировали и построили ещё в 60-ых годах прошлого века (в соответствии с нормами третьей категории), так что сейчас, с учётом сильно возросшего трафика, участок попросту не справляется с нагрузкой.

Сейчас здесь продолжается реконструкция, в частности, зимой по-прежнему идут работы по третьему этапу проекта. Речь идёт о 12 километрах трассы М-4 «Дон», которые проходят с 275-го по 287-ой км (это часть дороги, идущей в направлении Москвы). Завершить работы на этом этапе дорожники намерены осенью 2021 года.

В рамках этого этапа реконструкции подрядчики возводят восемь мостовых сооружений, их совокупная протяженность – 1017 метров. Три строящихся моста пройдут через овраги, ещё один – через реку Турдей, также в списке четыре путепровода. Как сообщает «Автодор», на данный момент на мосту через реку Турдей на 285-м километре продолжаются работы по устройству фундаментов, возведению опор и монтажу балок пролетного строения. Ещё дорожники разрабатывают грунтовую выемку, ведут устройство дренажа глубокого заложения.

Напомним, в конце 2020 года была завершена работа на двух других участках М-4 «Дон» в Тульской области: они проходят с 211-го по 218-ой км и с 222-го по 225-ый км (в направлении Ростова-на-Дону), их общая протяженность составляет 11 км. Теперь, по окончанию реконструкции дороге здесь присвоили первую категорию. Участок отвечает современным нагрузкам, имеет разноуровневые пересечения с другими дорогами, пять искусственных сооружений и две транспортные развязки.

Конечно же, «тульские горки» – это не единственное проблемное место платной трассы М-4. К примеру, работы продолжаются и на участке в Ростовской области: здесь строится новый обход Ростова-на-Дону (по документам – обход Аксая). По плану, этот объект полностью сдадут в эксплуатацию через четыре года.

Летом прошлого года был открыт для движения новый обход двух населённых пунктов в Воронежской области – села Лосево и города Павловска. Раньше здесь была двухполосная дорога, которая нередко собирала многочасовые пробки.

Россия авто и общество дороги

 

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