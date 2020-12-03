На пути к побережью: на платной трассе М-4 «Дон» начали строить новый мост

В России одной из наиболее востребованных платных трасс остаётся М-4 «Дон». Здесь во время курортного сезона среднесуточный трафик превышает отметку в 70 тыс. автомобилей. Дело в том, что этой скоростной автодорогой пользуются многие, кто решил добраться до черноморских курортов на собственном авто. Напомним, платные дороги в РФ находятся на доверительном управлении госкомпании «Автодор».

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Трафик на трассе «Дон» за последние несколько лет заметно вырос, так что в госкомпании решили, что дороге нужны различные реконструкции и строительство новых участков: чаще всего в роли последних выступают обходы населённых пунктов. Одним из реализуемых сейчас масштабных проектов является новый обход Ростова-на-Дону (по документам известен как обход Аксая).

Как рассказали в «Автодоре», протяжённость пятого участка строительства обхода Ростова-на-Дону составляет 35,5 км, причём 19 километров из них приходится на поймы рек Аксай, Дон и Черкасская. Проблема в том, что весной эта территория подтопляется, так что дорожникам пришлось усиливать грунты основания.



На фото: трасса М-4 «Дон»

Сейчас подрядчики уже начали проводить специальные работы по укреплению. На протяжении указанных 19 километров они заменили слабые грунты в поймах рек на глубине от полутора до четырёх метров. В дальнейшем при отсыпке насыпи планируется выполнить армирование специальным геосинтетическим материалом – это позволит насыпи не деформироваться в период половодий. Предусмотрены и иные меры по укреплению грунта.

Чтобы стабилизировать грунт, увеличить его прочность и улучшить иные характеристики дорожники планируют внести в него неорганическое вяжущее: это в дальнейшем должно свести к минимуму появление деформаций на проезжей части.



Одновременно с работами по укреплению грунта на новом участке трассы начали подготовку к строительству пролётных строений моста через реку Дон. Уже сейчас дорожники работают над вспомогательными конструкциями для русловой части, позже (ожидается, что в 2021 году, более точного сока пока нет), будет выполнена конвейерно-тыловая сборка с надвижкой.



В «Автодоре» отметили, что пятый этап строительства включает в себя возведение трёх сложных транспортных развязок со съездами, путепроводами и пешеходными переходами. Они появятся на пересечении с имеющимся участком трассы М-4 «Дон», на 1072 километре, а также с дорогами «Подъезд к Новочеркасску» (1038 километр), Аксай – Большой Лог – Новочеркасск (1051 километр). Кроме того, появятся мостовые переходы через Монастырское озеро и реку Черкасская, различные путепроводы, местные проезды и т.д.

Строительство пятого этапа планируется завершить через четыре года. Ожидается, что в результате время в пути из центральной части страны к Черноморскому побережью заметно сократится, а движение на участке станет безопаснее.



Недавно мы сообщали о том, что уже в конце текущего года для автомобилистов в рамках третьего этапа обхода Аксая откроют шестиполосную дорогу: на этом участке платной трассы будет по три полосы в каждом направлении.

