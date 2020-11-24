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  • Дорога к черноморским курортам: завершаются работы на очередном участке М-4 «Дон»

Дорога к черноморским курортам: завершаются работы на очередном участке М-4 «Дон»

24.11.2020 65 0 0

Проект по реконструкции платной трассы в Ростовской области уже находится на завершающем этапе.

 

Платные дороги в России находятся на доверительном управлении госкомпании «Автодор». Одной из наиболее востребованных платных трасс в стране является М-4 «Дон». Этой скоростной автодорогой пользуются в том числе те граждане, которые предпочитают добираться до местных морских курортов на собственных автомобилях. За последние несколько лет трафик здесь заметно вырос, так что в компании решили провести различные реконструкции и построить новые участки – их роль обычно исполняют обходы населённых пунктов.

Один из масштабных реализуемых сейчас проектов – строительство обхода Ростова-на-Дону (также его называют обходом Аксая). В госкомпании сообщили, что работы в рамках третьего этапа возведения нового отрезка трассы будут завершены на десять месяцев раньше запланированного срока.

Дорожные работы на третьем этапе обхода Аксая начались в мае 2019 года. Участок проходит с 1024-го по 1036 км. В ходе реконструкции был построен путепровод через улицу Советскую (в станице Грушевской Аксайского района), кроме того, здесь появился мост через реку Тузлов.

Сейчас подрядчики завершают строительство правого моста через реку Тузлов и правого путепровода через улицу Советскую в станице Грушевской в прямом направлении – в сторону Краснодара. Напомним, в марте 2020-го здесь было завершено строительство путепровода и моста в обратном направлении (то есть в сторону Москвы). Сейчас движение транспорта по ним уже открыто.

Помимо этого, продолжаются работы в рамках первого и второго этапов строительства обхода Аксая. Здесь идёт устройство слоев так называемой «дорожной одежды», возведение путепровода и съездов в составе транспортной развязки «Сальское кольцо». Совокупная протяжённость участка реконструкции равна 17,1 км.

В «Автодоре» напомнили о том, что работы идут и на пятом этапе обхода Аксая. Он окажется одним из наиболее сложных на трассе М-4 в Ростовской области: дело в непростых гидрогеологических условиях прохождения дороги в этом районе, а также в большом количестве инженерных сооружений, которые необходимо будет построить на этом участке.

Отметим, уже в конце этого года для автомобилистов в рамках третьего этапа обхода Аксая откроют шестиполосную дорогу: будет по три полосы в каждом направлении. А через четыре года водители смогут заметно сократить время в пути из центральной части РФ к Черноморскому побережью, так как исчезнут нынешние заторы, а движение станет безопаснее.

У платной трассы М-4 ещё остаётся несколько «узких мест». Чтобы избавиться от одного из них, дорожники реконструировали мост через реку Джубга, который находится на 1439-ом километре магистрали. Это позволило увеличить проходимость на данном отрезке. Напомним, по подсчётам, во время курортного сезона на трассе «Дон» среднесуточный трафик превышает отметку в 70 тыс. автомобилей.

Россия авто и общество дороги

 

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