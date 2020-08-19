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  • Одно из узких мест платной трассы М-4 «Дон» расширят этой осенью

Одно из узких мест платной трассы М-4 «Дон» расширят этой осенью

19.08.2020 95 0 0

Продолжается реконструкция моста через реку Джубга, который находится на 1439-ом километре автодороги.

 

Из-за пандемии коронавируса не все страны с популярными у жителей РФ местами отдыха уже готовы принимать гостей, по этой причине количество туристов на местных курортах в 2020-ом заметно приросло. Увеличилось и число тех, кто едет на черноморское побережье на своих автомобилях по платной трассе М-4 «Дон». Август остаётся самым популярным месяцем отпускного сезона в РФ и в то же время – пиком для дорожных работ. Так, сейчас на автодороге продолжается реконструкция моста через реку Джубга (на участке трассы в Краснодарском крае).

На фото: трасса М-4

Платная дорога М-4 находится в доверительном управлении «Автодора». Работы проходят на 1439-ом километре трассы «Дон». Как сообщает пресс-центр госкомпании, реконструкция моста через реку Джубга должна быть завершена к октябрю 2020-го. Пока что автомобилисты используют новый двухполосный мост, движение по которому было открыто в апреле. 

Тем временем, реконструкция старого моста идет полным ходом. На данный момент на подходах к нему уже уложили нижний слой асфальтобетонного покрытия; на завершающем этапе находится монтаж лотков и очистных сооружений. Кроме того, на самом мосту работники смонтировали балки пролетного строения и продолжают обустраивать выравнивающий слой.

Все работы должны быть завершены к началу второго осеннего месяца. После открытия этого участка движение в сторону моря и в обратном направлении будет идти по четырём полосам. Так, в сторону Новороссийска оставят две полосы реконструированного моста, а по новому мосту пройдут две полосы, следующие в обратном направлении. Это позволит избавиться ещё от одного «узкого горлышка» трассы М-4 «Дон» на пути к черноморскому побережью.

Работы по реконструкции старого моста через Джубгу начались в апреле текущего года. Дорожники разобрали старые конструкции этого перехода, также они нарастили и усилили ростверки и опоры, чтобы «обновлённый мост» был рассчитан на более высокие нагрузки, то есть на большую интенсивность движения.

Как мы сообщали ранее, каждый год в августе на трассе «Дон» среднесуточный трафик превышает отметку в 70 тыс. автомобилей. В первые дни текущего месяца на участке автодороги, проходящем в Краснодарском крае, фиксировалось примерно по 60 тыс. машин в сутки. При этом на данный момент более чем на 35 участках М-4 продолжаются ремонты и проводятся реконструкции.

К примеру, на трассе М-4 в районе Геленджика начали строить две новые транспортные развязки. Они появятся на реконструируемом отрезке автодороги с 1513-го по 1517 километр. Кроме того, в рамках работ на этом участке дорожники возведут односторонние двухполосные альтернативные проезды по обе стороны от основного хода трассы.

Россия авто и общество дороги

 

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