Чтобы пробок было меньше: на платной трассе М-4 «Дон» начали строить новые развязки

Сезон отпусков для россиян сейчас на самом пике: многие из жителей страны устремились на местные курорты. Ожидается, что в текущем году людей на черноморском побережье будет ещё больше, чем в предыдущие годы, ведь ситуация с открытием границ стран (из-за коронавируса) по-прежнему неясная. Чтобы добраться до курортов, автомобилисты используют платную трассу М-4 «Дон» (она находится под доверительным управлением «Автодора»).



Август остаётся пиковым месяцем для путешествующих по автодороге М-4. По данным госкомпании, в среднесуточный трафик на платной трассе «Дон» уже в конце июля увеличился до 60 тыс. машин. В августе же показатель, как правило, превышает отметку в 70 тыс. машин в сутки. Как мы сообщали ранее, уже в первые дни текущего месяца на некоторых участках среднесуточный трафик был около и более 100 тыс. автомобилей.

Однако не все отрезки трассы М-4 готовы к таким нагрузкам. Поэтому «Автодор» продолжает строить новые участки (в основном это обходы населённых пунктов), а также реконструировать имеющуюся дорогу, ликвидируя небезопасные съезды. Так, сейчас госкомпания сообщает о строительстве новых развязок на том участке пути, который проходит по территории курортного городского округа Геленджик.



Реконструкция проходит на отрезке автодороги с 1513-го по 1517 километр. Имеющийся участок расширят до четырёх полос (по две в каждую из сторон движения). По окончанию работ по параметрам он будет соответствовать первой технической категории (это значит, что встречные потоки разделят, а также не останется примыканий к другим дорогам на одном уровне).

Для увеличения пропускной способности на этом четырёхкилометровом участке трассы «Дон» построят эстакаду, обустроят две транспортные развязки. Все «зебры» перенесут: на отрезке будет четыре надземных и три подземных пешеходных перехода.



Одна из новых развязок появится на 1513 километре трассы М-4, она позволит уйти на дорогу к аэропорту Геленджика. А на 1517-ом км построят развязку, по которой можно будет из села Марьина Роща выехать не только в сторону Краснодара, но и в Геленджик. Помимо этого, по обе стороны от основного хода платной автодороги создадут односторонние двухполосные альтернативные проезды.



В общей сложности возле Геленджика будет пять транспортных развязок на трассе М-4. Реконструкция позволит увеличить пропускную способность трассы. Как отметили в «Автодоре», сейчас, во время пика сезона отпусков, от села Марьина Роща до съезда в аэропорт (то есть от 1516 до 1514 км) водители проводят в пути по 1-1,5 часа.

Ранее Kolesa.ru сообщал о том, что сейчас более чем на 35 участках трассы «Дон» идут ремонты и проводятся реконструкции. В конце прошлого месяца работы стартовали в том числе на участке с 1503-го по 1506 километр. Здесь строят двухуровневую развязку с путепроводом, которая должна разделить транзитный и местный транспортные потоки. Кроме того, на имеющейся развязке (находится в районе 1506-го км), дорожники построят ещё один путепровод и два съезда. Это позволит водителям безопасно съезжать с трассы по направлению в город Геленджик и обратно, а также разворачиваться в направлении курортного населённого пункта Дивноморское. Сроки окончания работ на участках трассы рядом с Геленджиком пока не называются.

