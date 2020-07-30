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  • Дорога к черноморским курортам: на платной трассе М-4 начали строить очередную развязку

Дорога к черноморским курортам: на платной трассе М-4 начали строить очередную развязку

30.07.2020 193 0 0

Стартовала реконструкция автодороги «Дон»: сейчас работы проводятся на участке с 1503-го по 1506 километр.

 

Автодорога М-4 «Дон» является одной из наиболее востребованных платных трасс в России. Эта скоростная автодорога хорошо знакома тем водителям, которые, выбирая российские морские курорты, предпочитают добираться до мест отдыха на собственных автомобилях. За последние годы трафик на этой автодороге заметно вырос, понадобилось построить несколько новых участков (обходов населённых пунктов) и произвести ряд реконструкций. Сейчас начались работы на участке, который находится под Геленджиком.

Как сообщает госкомпания «Автодор», в доверительном управлении которой находится трасса М-4, пока что стартовал первый этап реконструкции – на отрезке с 1503-го по 1506-ой км. Чтобы увеличить пропускную способность, на протяжении этих нескольких километров дорогу расширят в два раза. В итоге здесь будет четыре и шесть полос для движения, а не две (по одной в каждую сторону), как сейчас.

Кроме того, на 1503-ем километре платной трассы «Дон» построят двухуровневую развязку с путепроводом. Она разделит транзитный и местный автомобильные потоки: так, водители, которые едут из Геленджика в популярные у отдыхающих населённые пункты Светлый и Адербиевку, смогут под путепроводом безопасно съехать с М-4 на местную дорожную сеть; в свою очередь транзитный транспорт продолжит движение по путепроводу.

А на имеющейся развязке, которая находится в районе 1506-го километра, дорожники построят ещё один путепровод и два съезда. Это позволит водителям безопасно съезжать с трассы по направлению в город Геленджик и обратно, а также разворачиваться в направлении курортного населённого пункта Дивноморское. В итоге будет ликвидирован нынешний левоповоротный съезд, который тормозит транспортный поток и создаёт аварийно-опасные ситуации на дороге.

В ходе реконструкции участка дорожники построят два надземных пешеходных перехода – один появится возле поворота на село Адербиевка, второй – рядом со съездом к посёлку Дивноморское. Ещё один «пункт программы» – реконструкция моста через реку Адерба и обустройство имеющегося примыкания федеральной трассы к местной дороге, идущей в Южную промзону.

Ранее сообщалось о том, что на трассе М-4 под Геленджиком появится ещё один транспортный узел – на 1515-ом километре. Эта развязка позволит автомобилистам безопасно съезжать с трассы М-4 в сторону аэропорта и в обратном направлении. Дорожники проведут реконструкцию на пути от кругового пересечения до микрорайона Марьинский, построят развязку для съезда в микрорайон Голубая бухта. На этом участке дорогу расширят в районе поста ДПС.

В этом месте трасса «Дон» пока что остаётся одним из так называемых «узких мест». Напомним, в начале текущего месяца «Автодор» избавился от одного из самых проблемных мест автодороги М-4: был открыт для движения обход двух населённых пунктов в Воронежской области – села Лосево и города Павловска. Раньше маршрут проходил по двухполосной дороге через них и в этом месте нередко собирались многочасовые пробки.

Россия авто и общество дороги

 

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