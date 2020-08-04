Курортный сезон на пике: на платной трассе М-4 «Дон» ожидаются пробки

На автодороге ведутся активные дорожные работы: сейчас полотно М-4 ремонтируют и реконструируют более чем в 35 местах.

В самом разгаре лето – отпускной сезон открыт для россиян, многие из которых устремились на местные курорты. Если учесть, что ситуация с открытием границ стран (из-за коронавируса) пока неясная, в самый пиковый месяц – август – людей на черноморском побережье, вероятно, будет ещё больше, чем в предыдущие годы. Многие автомобилисты, чтобы добраться до мест отдыха, используют платную трассу М-4 «Дон», которая находится под доверительным управлением госкомпании «Автодор».



Как сообщили в компании, в конце прошлого месяца в среднем трафик на платной автодороге «Дон» увеличился до 60 тыс. автомобилей в сутки. Однако пиковая загруженность трассы ожидается позже: она, как правило, фиксируется в течение последнего летнего месяца. Каждый год в августе на М-4 среднесуточный трафик превышает отметку в 70 тыс. машин в день.

В «Автодоре» уже успели оценить трафик на разных участках трассы в течение первых дней августа. Так, по отрезку М-4, который проходит в Московской области, за указанный период, в сутки проезжало свыше 96 тыс. автомобилей; а в районе Аксая в Ростовской области показатель превысил 100 тыс. машин; в Краснодарском крае – около 60 тыс. машин.



Если учесть возросшую нагрузку и количество мест на автодороге, где сейчас идут работы, то станет очевидно, что без пробок путь до курортов на личном автомобиле не обойдётся. В компании отметили, что сейчас более чем на 35 участках трассы М-4 идут ремонты и проводятся реконструкции.



Так, в Московской области есть один такой участок, где установлено ограничение скорости (на той части дороги, которая идёт в сторону юга). А, к примеру, в Краснодарском крае таких участков три, в Ростовской области – четыре, в Тульской – пять, в Липецкой – восемь, в Воронежской области – сразу четырнадцать мест, где трудятся дорожники.

В «Автодоре» напомнили, что в Ростовской области сейчас продолжается реконструкция трассы в районе развязки «Сальское кольцо» под Батайском. Здесь появится путепровод над федеральной трассой, который позволит разделить региональный и транзитный транспортные потоки (что в перспективе лишит участок заторов). Строительство ведётся без перекрытия движения, но с ограничением лимита скорости – до 50 км/ч. На этом отрезке пути в сутки проезжает свыше 65 тыс. автомобилей – это примерно в 8 раз превышает пропускную способность имеющегося участка с кольцевым движением.



Часть новых и реконструированных участков трассы «Дон» дорожники успели открыть до начала пика курортного сезона. Так, на днях стало известно о том, что в Адыгее на 1346-ом километре сдали в эксплуатацию новый съезд с транспортной развязкой возле населённого пункта Тугургой. Этот съезд напрямую соединил Южный обход Краснодара с трассой М-4.

А в прошлом месяце открылся долгожданный обход двух населённых пунктов в Воронежской области – села Лосево и города Павловска. Раньше маршрут М-4 проходил по двухполосной дороге через них, поэтому в этом месте нередко собирались многочасовые пробки. Раньше этот участок называли самым узким и проблемным местом трассы «Дон».

