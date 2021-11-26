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  • Дорога к черноморскому побережью: реконструкция на платной трассе М-4 «Дон» продолжается

Дорога к черноморскому побережью: реконструкция на платной трассе М-4 «Дон» продолжается

26.11.2021 67 0 0

Работа над одним из важнейших проектов – строительством обхода Аксая – по-прежнему идёт. Этот отрезок впоследствии войдёт в состав автодороги «Дон».

 

Платные дороги в России находятся в доверительном управлении госкомпании «Автодор», в списке числится и трасса М-4 «Дон». За проезд по ней автовладельцам приходится платить, маршрут востребован у многих жителей страны, так как он идёт к курортам, расположенным на побережье Чёрного моря. Неудивительно, что он весьма загружен: по подсчётам, среднесуточный трафик на некоторых участках в пиковое время составляет около 70-80 тыс. машин, так что иногда даже небольшие заторы приводят к многочасовым пробкам.

Чтобы избавляться от узких мест, дорожники проводят масштабные реконструкции, одна из них – строительство обхода Аксая. Этот объект возводится в несколько этапов. Как сообщает Автодор, сейчас Главгосэкспертиза одобрила смету на пятый этап строительства. Речь идёт об участке с 1036+823 км по 1072+321 км, который находится в Ростовской области.

В госкомпании отметили, что пятый этап является одним из самых сложных в рамках реализации инфраструктурного проекта по возведению обхода Аксая. Дело здесь не только в сложных гидрогеологических условиях прохождения трассы, но и в большом количестве инженерных сооружений, а также в необходимости устройства насыпи земляного полотна. Её средняя высота составит 7-8 метров, но в некоторых местах она будет достигать 18 метров.

Протяженность участка составит порядка 35,5 км, он пройдёт по долине в поймах рек Дон, Аксай и Черкасская, а также маршрут пройдёт через несколько сельских поселений городского округа Новочеркасск и Аксайского района Ростовской области. В соответствии с новым направлением платная трасса проходит с 1038 км по 1072 км (с восточной стороны от Аксая и хутора Большой лог).

На указанном участке появятся мосты через реки Дон и Аксай, путепроводы – по основной дороге и над М-4, три транспортных развязки со съездами, а также надземные пешеходные переходы (на пересечении с трассой «Дон», с подъездом к Новочеркасску и автодорогой Аксай – Большой Лог – Новочеркасск). Пункт взимания платы с автомобилистов, решивших воспользоваться участком, появится на 1045 километре.

Стоит отметить, что работы над трассой идут не только в Ростовской области. Ещё одна реконструкция проводилась в Краснодарском крае. Теперь она завершена: отрезок М-4 «Дон» с 1517 км по 1519 км (протяжённость – 2,7 км), проходящий возле села Виноградное в муниципальном образовании Геленджик, уже открыт для движения.

В ходе работ трасса в указанном месте была расширена с двух до четырёх полос, кроме того, здесь построили транспортную развязку. С её помощью водители могут безопасно попасть в село Виноградное и обратно, а также развернуться при движении по автодороге М-4, причём и в сторону Новороссийска, и в сторону Геленджика.

Россия авто и общество дороги

 

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