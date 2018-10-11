«Дороги – боль»: региональными дорожниками займётся Генпрокуратура

Аудиторы выяснили, что дорожники в регионах РФ не успевают потратить средства, которые были выделены в рамках правительственного проекта «Безопасные и качественные дороги». Причём счёт идёт на миллиарды рублей. Счётная палата уведомила об этом не только Минтранс, но и Генпрокуратуру. Теперь в СП опасаются того, что дорожные службы начнут пренебрегать правилами и будут ремонтировать дороги в дождь и снег.

Проект «Безопасные и качественные дороги» стартовал в 2017 году. В прошлом году на его реализацию из бюджета был выделен 31 млрд. рублей. Деньги распределили между 36 крупными городскими агломерациями. Они предназначены для улучшения состояния дорожной сети в регионах страны.

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Такая же сумма – 31 млрд. рублей – была выделена на проект в 2018 году. Аудиторы выяснили, что на момент 1 августа текущего года субъекты РФ освоили лишь 9,4 млрд рублей, то есть всего 30% от общего количества.

В списке регионов-аутсайдеров: республика Башкортостан (освоено 0% выделенных денег), Свердловская область (0%), Омская область (3,6%), Ярославская область (5,2%), Челябинская область (5,5%), Тульская область (5,8%), Нижегородская область (12,8%), Ульяновская область (12,8%), Кемеровская область (13,1%) и Томская область (13,6%).

Из-за того, что сроки так затянули, проверяющие опасаются того, что в названных регионах и тех, где ситуация немногим лучше, либо вообще не будут заниматься дорогами, либо начнут ремонтировать их в авральном режиме: не соблюдая технологии, в неподходящих погодных условиях. Это, конечно же, отразится и на качестве полотна и на сроке службы участка.

Как сообщает «Коммерсант», по итогам проверки глава Счётной палаты Алексей Кудрин назвал дороги «болью», а также «наиболее труднопроверяемой отраслью». И это неудивительно, сразу после отчёта на СП «посыпались шишки»: в некоторых регионах на претензии аудиторов уже отреагировали. Так, в Башкирии пояснили, что сейчас ремонтные работы выполнены на сумму 1,87 млрд. рублей и это 89% от плана. Согласно графику, основной объём средств по проекту должен быть освоен осенью. Местные власти пообещали, что все работы будут выполнены и приняты до 1 ноября.

Вполне возможно, что в других регионах ситуация также поменяется к ноябрю, ведь август – это разгар сезона дорожного ремонта, логичнее было бы проводить проверку по окончанию срока для освоения средств. Возможно аудиторы таким образом хотели поторопить регионы, которые слишком медленно улучшают состояние дорожной сети.

В дальнейшем правительственная программа «Безопасные и качественные дороги» будет преобразована в национальный проект по приведению дорожной сети в нормативное состояние и по сокращению количества ДТП. Из федерального бюджета на эти цели будет выделено 1,44 трлн. рублей, регионам РФ нужно будет найти ещё 3,1 трлн. рублей.