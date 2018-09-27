Дороги РФ лишатся 340 миллиардов рублей от акцизов

Объём поступлений от акцизов на бензин и масла в Федеральный дорожный фонд через несколько лет сократятся примерно в два раза.

Соответствующий законопроект подготовили в Министерстве финансов. В ведомстве предполагают, что сэкономленные таким образом средства следует направить на другие, например, социальные нужды. Это довольно странное неожиданное предложение на фоне различных правительственных планов и программ по улучшению качества дорожной сети, рассчитанные на ближайшие несколько лет.

За счёт Федерального дорожного фонда (ФДФ) Росавтодор ремонтирует и содержит автомобильные трассы государственного значения. Согласно нынешней версии Бюджетного кодекса, он должен получать 83% от всей суммы поступивших в госбюджет акцизов на автомобильное топливо и масла. Это правило действовало до 2017 года, уже в прошлом году в ФДФ было отправлено только 49%. Согласно документу Минфина, в 2018-ом показатель составит 54%, в 2019-ом – 37%, а начиная с 2020-го – 36%.

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Как сообщают «Известия» со ссылкой на собственный источник в Минфине, в случае, если законопроект будет одобрен, дорожный фонд страны недополучит 340 млрд. рублей к 2021 году.

В Минтрансе не видят проблемы в сокращении финансирования ФДФ: по их мнению качество трасс государственного значения от этого ухудшиться не должно. В ведомстве пояснили, что объём фонда в дальнейшем ещё будет корректироваться из-за необходимости учёта дополнительного финансирования дорожной деятельности, о котором говорилось в майском указе президента РФ Владимира Путина.

Отметим, по итогам прошлого года расходы ФДФ составили 657 млрд. рублей. Из них 263 млрд. рублей ушло на ремонт и содержание федеральных дорог, 255 млрд. рублей – на их строительство и реконструкцию; 109 млрд. рублей отправили в бюджеты субъектов РФ на муниципальные и региональные дороги.

По словам генерального директора института «Стройпроект» Алексея Журбина, на сегодняшний день состояние федеральных трасс близко к нормативному. Так что если и сокращать объём средств, поступающих в ФДФ, то лучше в пользу региональных дорог, где ситуация значительно хуже. Напомним, их улучшают в том числе за счёт правительственного проекта «Безопасные и качественные дороги», который включает в себя 38 городских агломераций. На него в течение 6 лет регионы выделят 3,1 трлн. рублей, ещё 1,5 трлн. направит федеральный бюджет.

Однако, если на отрасли попросту хотят сэкономить, то россиянам возможно придётся столкнуться с проблемой снижения качества дорог, считает Алексей Журбин. Он объясняет это тем, что прирост машин в стране потребует пропорционального увеличения трат на ремонт и содержание дорог, так как износ дорожного покрытия ускорится.

Ранее Kolesa.ru сообщал о том, что регионы РФ получат в три раза больше денег из федерального бюджета на ремонт дорог. Если сейчас объём средств составляет 17%, то уже к 2023 году он увеличится до 50%.