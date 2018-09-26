Автомобильную дорогу «Джубга-Сочи», которая нуждается в реконструкции, могут продлить до Крыма.

Власти вернулись к реконструкции автодороги вдоль побережья Чёрного моря, на этот раз дорогостоящий проект обсуждается совместно с инвесторами. Ранее Министерство транспорта РФ оценило строительство трассы от посёлка Джубга до курорта Сочи в 1,6 трлн. рублей, что оказалось рекордной для отрасли суммой. Тогда с реализацией проекта предложили повременить.

Как сообщают «Ведомости», проект масштабной реконструкции трассы «Джубга-Сочи» в Краснодарском крае глава Минтранса Евгений Дитрих внёс в перечень тех, которые ведомства предложили для инвестиций бизнесу. В списке потенциальных инвесторов 17 частных компаний, в их числе группа НЛМК (её основной актив – Новолипецкий металлургический комбинат), «Северсталь», «Новатэк», «Мечел» и не только, а также пять госкомпаний и ряд чиновников.

Сейчас эта автодорога представляет собой двухполосный горный серпантин, который работает на пределе пропускной способности. Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) предлагает вместо него построить новую четырёхполосную скоростную трассу протяжённостью 119,5 км. При этом расчётная скорость движения по ней будет 120 км/ч. На разработку этого проекта понадобилось больше года.

Однако, как оказалось, 1,6 трлн. рублей – не предел для этого проекта. Трассу могут продлить до Крыма (на маршруте от Керчи через Новороссийск). В итоге из Крыма в Сочи и обратно можно будет добраться гораздо быстрее, чем сейчас.

На сегодняшний день путь протяжённостью почти 500 км от Керчи через Крымский мост до границы с Абхазией занимает минимум 8,5 часа в случае, если не будет пробок. Насколько это время сократится после введения в эксплуатацию новой автодороги, в ведомстве пока не рассказали.

Нет в документах и полной стоимости масштабного проекта. Известно лишь, что реконструкция участка дороги «Новороссийск-Джубга» оценивается в 116,5 млрд. рублей. Из них 96 млрд. рублей правительство готово выделить из федерального бюджета.

Взамен на спонсорство строительства автодороги от Крыма до Сочи инвесторы получат льготы по земельному налогу, налогу на имущество; смогут заключить соглашение о защите и поощрении капвложений, которое предполагает неизменность налоговых и тарифных условий.