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  • «Дрожь» вместо «хищника»: в США дебютировал оффроудный Ford Ranger Tremor

«Дрожь» вместо «хищника»: в США дебютировал оффроудный Ford Ranger Tremor

14.09.2020 229 0 0

Компания Ford не стала выводить на домашний рынок известную в Европе и Азии экстремальную версию Raptor среднеразмерного пикапа Ranger, а вместо этого подготовила другой оффроудный вариант грузовичка под названием Tremor.

 

Вернувшийся после шестилетнего перерыва на американский рынок Ford Ranger сейчас занимает второе место в классе среднеразмерных пикапов: по данным ресурса CarSalesBase, за первую половину этого года реализовано 45 988 шт., тогда как лидер — Toyota Tacoma — разошёлся тиражом 104 699 экземпляров. Третье место занимает недавно обновлённый Chevrolet Colorado — продано 41 273 шт., далее следуют Jeep Gladiator (34.827 шт.), Nissan Frontier (19.074 шт.), Honda Ridgeline (14 505 шт.) и GMC Canyon (9708 шт.).

Оффроудная версия вряд ли позволит Рейнджеру догнать Тойоту Такому, но наверняка укрепит позиции в борьбе с Colorado, у которого есть топовое исполнение ZR2 для любителей экстремального бездорожья. Логичным ответом на Colorado ZR2 был бы Ranger Raptor, известный за пределами Америки с 2018 года, — обе машины рассчитаны на скоростное движение по пересечённой местности, с прыжками по дюнам и буеракам. Но Raptor до Америки пока так и не доехал и вряд ли доедет в нынешнем поколении Рейнджера, так как уже в 2022 году ожидается полностью новая модель. Возможно, Raptor для США посчитали слишком дорогим и сложным, то есть сочли нецелесообразным его локализацию на оставшийся жизненный срок модели. Но поскольку клиенты требовали «хардкора», то некий американский аналог Раптора в США всё-таки появился.

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Tremor — это, по сути, продвинутый оффроудный пакет за 4290 долларов (в дополнение к базовому FX4 за 1295 долларов), доступный для полноприводного Рейнджера с двойной кабиной в комплектациях XLT и Lariat. Tremor, в отличие от Раптора с его полностью пружинной подвеской и мехнизмом Уатта в заднем мосту, сохранил стандартную заднюю балку на рессорах, но всё-таки получил энергоёмкие однотрубные амортизаторы Fox 2.0 с внешними резервуарами и гидравлическими ограничителями отбоя. Дорожный просвет увеличен с 226 до 246 мм (у Раптора 283 мм), модифицированы передние поворотные кулаки, пересмотрены характеристики пружин, уменьшена жёсткость стабилизаторов поперечной устойчивости. Ход передней подвески увеличился до 165 мм, задней — до 205 мм. Угол въезда — 30,9 градуса, угол съезда — 25,5 градуса, угол рампы — 24,2 градуса.

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Кроме того пакет Tremor подразумевает усиливающую распорку в передней части рамы, листовую защиту днища, электронную блокировку дифференциала заднего моста, задние буксировочные крюки в дополнение к передним, оффроудные режимы ездовой электроники, шины Continental General Grabber A/TX, индивидуальные подножки для каждой двери.

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Ключевое новшество в салон — шесть выключателей в верхней части передней панели, отвечающие за навесное оборудование (лебёдки, дополнительное освещение, воздушные компрессоры и проч.).

Силовой агрегат стандартный — 2,3-литровый бензиновый турбомотор EcoBoost (273 л.с., 420 Ни) и 10-ступенчатый гидромеханический «автомат».

Производство пикапов Ford Ranger с пакетом Tremor на заводе в Уэйне (штат Мичиган) стартует в начале 2021 года, но заказы на них уже принимаются.

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