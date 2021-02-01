DS 4 возвращается: хэтчбек нового поколения представят уже на этой неделе

Французская «пятидверка» сменила платформу и обзавелась положенным премиуму оборудованием. Пока модель заявлена только в виде гибрида – не исключено, что «традиционных» версий у нее нет вовсе.

Карьера хэтчбека DS 4 первой генерации, построенного на «тележке» PF2, началась в 2011-м – под маркой Citroen. Через несколько лет модель пережила рестайлинг, и перешла в гамму ставшего самостоятельным бренда DS, а в 2018-м из-за слабых продаж «пятидверку» сняли с производства, европейский рынок она окончательно покинула в 2019 году. И вот DS 4 возвращается. Вообще хэтч второй генерации принялись рассекречивать еще в декабре прошлого года, тогда французская премиальная марка опубликовала несколько видеороликов, в которых ее сотрудники делились подробностями о новинке, в них же засветили и модель. Теперь в DS раскрыли дату премьеры новинки: ее проведут 3 февраля.

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DS 4 второго поколения базируется на модернизированной версии платформы EMP2 от концерна PSA (ныне он с FCA входит в альянс Stellantis). Среди особенностей – например, расширенное применение композитных материалов. Кроме того, следом за родственными паркетником DS 7 Crossback и седаном DS 9 хэтч получил подвеску с электронноуправляемыми амортизаторами, меняющими жесткость на основании данных, полученных от камеры, которая сканирует дорогу перед машиной.



Для хэтчбека также предусмотрены матричная оптика, проекционный дисплей с системой дополненной реальности, мультимедийная система, к экрану которой можно даже не прикасаться (нужно лишь поднести пальцы к тачскрину), система ночного видения (в решетку встроена инфракрасная камера) и «автопилот второго уровня», то есть адаптивный круиз-контроль с системой удержания в полосе движения.

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DS 4 пока анонсирован только в виде подзаряжаемого гибрида E-Tense, в состав установки вошли бензиновая «турбочетверка» мощностью 180 л.с. (судя по всему, это двигатель 1.6 PureTech, знакомый по другим моделям PSA) и 110-сильный электромотор, совокупная отдача – 225 л.с. Такой хэтч укомплектован восьмиступенчатым «автоматом». Только на электротяге «пятидверка» сможет проехать около 50 км (по циклу WLTP). О «традиционных» вариантах в DS не упоминают, не исключено, что их не будет. Кстати, у прежней «четверки» еще имелась кросс-версия Crossback, но о модели с «внедорожным» обвесом тоже пока тишина.



На европейский рынок DS 4 нового поколения выйдет до конца текущего года.

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В России продажи DS фактически свернули в 2019-м, хотя в том же году говорили о грядущем полноценном запуске бренда в нашей стране, отдельно от Citroen. У нас французский премиум был представлен прежним DS 4, его кросс-версией и компактом DS 3. Но вот что любопытно – местный сайт бренда жив, и на нем «висят» седан DS 9, паркетники DS 3 Crossback и DS 7 Crossback. Правда, у них, скорее, ознакомительная миссия – ни цен, ни комплектаций, да и дилеры на портале не указаны. Еще один занятный факт: согласно статистике регистраций ГИБДД, предоставленной агентством «Автостат», в 2020-м в РФ на учет было поставлено 15 кроссоверов DS 7 Crossback (почти все 2018 года выпуска), все – юридическими лицами. Видимо, то были образцы для дилеров. Кстати, ОТТС на «семерку» выдали еще в 2018-м, а в 2019-м его продлили – оно действует до апреля 2022 года. Однако в местном представительстве на момент публикации новости не ответили, планируется ли в России возобновление продаж автомобилей DS.

