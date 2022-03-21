Единственная в своём роде – выставка «Мотовесна 2022»

8-10 апреля в Москве пройдет 11-я международная выставка мотоциклов, квадроциклов, скутеров и другой техники для активного отдыха «Мотовесна 2022». Это одно из главных событий мотоиндустрии в России, объединяющее на одной площадке именитые бренды, ведущих производителей и продавцов.

На «Мотовесне» традиционно представляют свои новинки и лучшие модели все крупные международные и российские производители мототехники, аксессуаров и запчастей. На прошлых выставках гости могли видеть таких гигантов как Harley-Davidson, BMW, KTM, Honda, Yamaha, Indian, Brandt, Polaris, Klim, BRP, Bajaj, Kawasaki, Aprilia, Moto Guzzi, MV Agustа, «Зид», «Русская механика», M1NSK, «Урал» и многих других. Кроме этого организаторы анонсируют:

Юбилейное XV Московское Custom & Tuning Show

Это ключевое событие для всей кастом-индустрии России – ведь шоу является официальным этапом Чемпионата Мира по кастомайзингу по классификации AMD. В прошлом Московское Custom & Tuning Show уже дарило миру своих чемпионов, и организаторы надеются, что так будет и впредь. Заявки на юбилейное шоу уже принимаются на сайте выставки «Мотовесна».

Квест от Департамента транспорта города Москвы

В рамках программы «Москва – город для мотоциклистов» Департамент транспорта города Москвы представляет свой стенд на выставке «Мотовесна» уже не первый год. Все желающие обучаются навыкам первой медицинской помощи и участвуют в других мастер-классах. В последний день выставки проходит финал квеста, победитель которого забирает главный приз – мотоцикл!

Ещё три мероприятия на одной площадке

Совместно с выставкой «Мотовесна 2022» пройдут ещё три выставки:

Motorsport Expo – выставка моторных видов спорта;

Велокульт – выставка, объединяющая всех представителей велоиндустрии;

ЕДрайв – новый проект, посвящённый электротранспорту во всех его проявлениях.

На выставке «Мотовесна» состоятся встречи со спортсменами, презентации проектов в области популяризации мототранспорта, выступления именитых спикеров на сцене, развлечения для детей и многое другое.

Выставка пройдет в ЦВК «Экспоцентр» по адресу Краснопресненская наб., 14. Подробности на сайте motospring.ru

Время работы выставки «Мотовесна 2022»:

8 апреля: 12-00 – 19-00

9 апреля: 10-00 – 19-00

10 апреля: 10-00 – 17-00