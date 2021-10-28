Новинки ×
  • EdisonFuture EF1-T: электрический пикап с солнечной батареей в виде кунга

EdisonFuture EF1-T: электрический пикап с солнечной батареей в виде кунга

28.10.2021 118 0 0

EdisonFuture — очередной стартап из Калифорнии, который хочет закрепиться на перспективном рынке электрических пикапов. Анонсированы грузовичок EF1-T с тремя вариантами силовой установки и фургон на его базе под названием EF1-V. Разработчики обещают, что обе модели выйдут на рынок уже в ближайшие месяцы.

 

Американский стартап EdisonFuture не следует путать с южнокорейской компанией Edison Motors, которая нацелилась на покупку SsangYong. За EdisonFuture стоит американская энергетическая компания SPI Energy, специализирующаяся на солнечных панелях и их применении в самых разных отраслях народного хозяйства. К разработкам электромобилей EdisonFuture подключена также компания Phoenix Motorcars — ещё одна «дочка» SPI Energy, специализирующаяся на электрических конверсиях Ford E-Series (семейство капотных коммерческих автомобилей). По иронии судьбы начинала Phoenix Motorcars двадцать лет назад с электрических конверсий пикапа SsangYong Actyon.

EdisonFuture EF1-T — пикап с двурядной 6-местной кабиной и полукапотным профилем, над дизайном которого трудилась итальянская компания Icona Design Group. В целом облик напоминает пикапы и фургоны Neuron EV — другого калифорнийского стартапа, который уже лопнул. Главная «фишка» EF1-T — глубокая интеграция солнечных панелей, которые позволяют подзаряжать батарею в светлое время суток и реже подключаться к розетке.

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Пикап EF1-T может быть снабжён опциональным складным покатым кунгом со встроенными в него солнечными панелями. Если нужно перевести габаритный груз, солнечные панели придётся сложить, но есть и другие — на крыше кабины и вмонтированные в переднюю часть «приборки»: за счёт сильного наклона ветрового стекла площадь салонной солнечной батареи получилась довольно большой. Полезная длина кузова — 1981 мм, в удлинённом варианте — 2438 мм.

О силовой установке информации пока немного: базовая версия Standard будет иметь один электромотор мощностью 350 кВт (476 л.с.), сможет разогнаться до 60 миль/ч (96,56 км/ч) за 6,5 с и тащить за собой прицеп массой 3,4 т. Топ-версия Super получит три электромотора совокупной мощностью 600 кВт (816 л.с.) и сможет разогнаться до 60 миль/ч за 3,9 с, допустимая масса буксируемого прицепа — 3,85 т. Будет ещё и третья, промежуточная версия Premium с двумя электромоторами, мощность которой пока не названа.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Фургон EF1-V на базе пикапа будет предлагаться с одним либо двумя электромоторами. Вместо задних распашных дверей на нём установлены сдвижные «калитки» без стёкол, сзади вместо откидного борта установлена распашная двустворчатая дверь. Объём кузова — 7,36 либо 11,3 кубометра в зависимости от длины. Как и у пикапа, в виде опции будут предложены солнечные панели, но в данном случае строго фиксированные.

1 / 2
2 / 2

В салоне, как теперь модно, почти нет физических кнопок. По центру передней панели закреплён большой 17,5-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы. Есть отдельный маленький экран для приборов и проекционный экран над ним. Ещё два экрана закреплены на передних стойках кабины, на них транслируются картинки с камер заднего вида. В дверных картах вместо привычных карманов можно разглядеть съёмные чемоданчики.

На сайте EdisonFuture нет раздела для инвесторов, то есть, похоже, стартап полностью финансируется материнской SPI Energy. Пока что EdisonFuture EF1-T и EF1-V существуют только в виде картинок, но, хочется верить, что живая премьера не за горами, равно как и обещанный выход на рынок. Ни цен, ни «контрольных» дат развития проекта пока нет.

пикап фургон коммерческий транспорт электромобиль новинки

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Volvo S80 I с пробегом: 22 сайлентблока задней подвески и опасная турбошестёрка Неплохое качество металла, добротный салон: кажется, что, несмотря на возраст, приближающийся к 20 годам, Volvo S80 первого поколения – неплохой вариант бизнес-класса в ценовом сегменте «до... 543 0 0 27.10.2021
Статьи / Авто недели Дорог, но все еще достоин: стоит ли покупать Lexus RX III за 2,3 миллиона рублей Цены на подержанные автомобили растут вслед за стоимостью новых. Год-полтора назад мы выбирали за 2-2,5 миллиона крупный кроссовер вроде Ford Explorer V или даже Nissan Patrol VI, а сейчас... 3216 0 1 26.10.2021
Статьи / Интересно Как построить светлое будущее: зачем Volkswagen Коммерческие автомобили и Hilti переоборудуют машины Построить светлое будущее у нас мечтали всегда. Иногда для этого даже что-то делали, и кое-что построить получалось. К сожалению, бывали и неудачи. Что поделать: стройка – штука сложная, и н... 2098 0 0 25.10.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Синий салон, идеальные тормоза и 68 сил: опыт владения ИЖ-Комби 1988 с пробегом 3000 км История обретения этого автомобиля – типичная история «капсулы времени», хоть авто-мелодраму снимай для кинотеатра в Радиатор-Спрингс! Машина, обнаруженная в гараже с заваренными воротами, с... 60706 11 33 10.06.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Изогнутый дисплей, 10 ступеней АКП и 6,6 секунды до 100: тест обновлённого Cadillac Escalade «Когда нефть на планете подойдет концу, последние выжатые из нее капли бензина сгорят в V12. Спорим?». Давным-давно мне посчастливилось побывать в Германии на юбилее 12-цилиндрового мотора B... 30185 9 4 25.06.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Баланс, доброта и гидромеханический Aisin: тест-драйв Audi A3 Sedan 2021 Кажется, я начал понимать, почему у нас не очень ценят компактные, но вполне приличные автомобили: их надо распробовать. Один день тест-драйва – это слишком мало для того, чтобы понять, чем... 26390 6 21 24.06.2021
Обсуждаемое
78 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
62 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
50 Авторынок Обрушение Xray и полная картина бедствия: чем закончился для Автоваза 2020 год?
Больше
Change privacy settings