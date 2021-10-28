EdisonFuture EF1-T: электрический пикап с солнечной батареей в виде кунга

EdisonFuture — очередной стартап из Калифорнии, который хочет закрепиться на перспективном рынке электрических пикапов. Анонсированы грузовичок EF1-T с тремя вариантами силовой установки и фургон на его базе под названием EF1-V. Разработчики обещают, что обе модели выйдут на рынок уже в ближайшие месяцы.

Американский стартап EdisonFuture не следует путать с южнокорейской компанией Edison Motors, которая нацелилась на покупку SsangYong. За EdisonFuture стоит американская энергетическая компания SPI Energy, специализирующаяся на солнечных панелях и их применении в самых разных отраслях народного хозяйства. К разработкам электромобилей EdisonFuture подключена также компания Phoenix Motorcars — ещё одна «дочка» SPI Energy, специализирующаяся на электрических конверсиях Ford E-Series (семейство капотных коммерческих автомобилей). По иронии судьбы начинала Phoenix Motorcars двадцать лет назад с электрических конверсий пикапа SsangYong Actyon.

EdisonFuture EF1-T — пикап с двурядной 6-местной кабиной и полукапотным профилем, над дизайном которого трудилась итальянская компания Icona Design Group. В целом облик напоминает пикапы и фургоны Neuron EV — другого калифорнийского стартапа, который уже лопнул. Главная «фишка» EF1-T — глубокая интеграция солнечных панелей, которые позволяют подзаряжать батарею в светлое время суток и реже подключаться к розетке.



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Пикап EF1-T может быть снабжён опциональным складным покатым кунгом со встроенными в него солнечными панелями. Если нужно перевести габаритный груз, солнечные панели придётся сложить, но есть и другие — на крыше кабины и вмонтированные в переднюю часть «приборки»: за счёт сильного наклона ветрового стекла площадь салонной солнечной батареи получилась довольно большой. Полезная длина кузова — 1981 мм, в удлинённом варианте — 2438 мм.



О силовой установке информации пока немного: базовая версия Standard будет иметь один электромотор мощностью 350 кВт (476 л.с.), сможет разогнаться до 60 миль/ч (96,56 км/ч) за 6,5 с и тащить за собой прицеп массой 3,4 т. Топ-версия Super получит три электромотора совокупной мощностью 600 кВт (816 л.с.) и сможет разогнаться до 60 миль/ч за 3,9 с, допустимая масса буксируемого прицепа — 3,85 т. Будет ещё и третья, промежуточная версия Premium с двумя электромоторами, мощность которой пока не названа.



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Фургон EF1-V на базе пикапа будет предлагаться с одним либо двумя электромоторами. Вместо задних распашных дверей на нём установлены сдвижные «калитки» без стёкол, сзади вместо откидного борта установлена распашная двустворчатая дверь. Объём кузова — 7,36 либо 11,3 кубометра в зависимости от длины. Как и у пикапа, в виде опции будут предложены солнечные панели, но в данном случае строго фиксированные.



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В салоне, как теперь модно, почти нет физических кнопок. По центру передней панели закреплён большой 17,5-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы. Есть отдельный маленький экран для приборов и проекционный экран над ним. Ещё два экрана закреплены на передних стойках кабины, на них транслируются картинки с камер заднего вида. В дверных картах вместо привычных карманов можно разглядеть съёмные чемоданчики.



На сайте EdisonFuture нет раздела для инвесторов, то есть, похоже, стартап полностью финансируется материнской SPI Energy. Пока что EdisonFuture EF1-T и EF1-V существуют только в виде картинок, но, хочется верить, что живая премьера не за горами, равно как и обещанный выход на рынок. Ни цен, ни «контрольных» дат развития проекта пока нет.

