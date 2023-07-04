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  • «Эко-NN» в Нижнем Новгороде: горожане собрали более 2 тонн пластика на переработку

«Эко-NN» в Нижнем Новгороде: горожане собрали более 2 тонн пластика на переработку

04.07.2023 28 0 0

ГК «Современные транспортные технологии», крупнейший дистрибьютор коммерческой техники, в партнерстве с компанией SYNERGETIC провела акцию «Эко-NN» в Нижнем Новгороде. В рамках проекта электрическая «Газель e-NN» курсировала по ключевым городским локациям, где каждый желающий мог сдать пластиковые бутылки на переработку и внести свой вклад в защиту окружающей среды. Общий вес собранного пластика составил более 2 тонн.

На протяжении трех недель в разных районах Нижнего Новгорода были открыты специальные пространства, где жители могли сдать пластик на переработку в удобном для себя месте и получить в подарок моющие средства марки SYNERGETIC. Всего горожане собрали несколько десятков тысяч пластиковых бутылок, общий вес которых составил свыше 2 тонн. Остановки «Газель e-NN» также включали офисы социально-ответственных организаций, которые присоединились к проекту. На всех точках сбора работали кураторы, готовые ответить на вопросы о сортировке и переработке мусора, а также рассказать об альтернативах пластмассовой упаковке.

Главной движущей силой акции стала «Газель e-NN» – легкий коммерческий электромобиль, который не оставляет углеродный след и обладает абсолютной экологичностью в части выбросов тягового привода. Скоростная зарядка до 80% емкости батареи может быть обеспечена всего за 20 минут, на одной зарядке автомобиль может проехать до 150 км. Режим рекуперации позволяет обеспечивать подзарядку батарей в момент торможения, что особенно актуально при работе в режиме городских перевозок с частыми остановками.

Акция «Эко-NN» направлена не только на сбор вторсырья, но и на формирование экологически осознанного образа жизни у жителей нашей страны, ведь вред, который может нанести пластик, – это общая проблема, и ее решение требует совместных усилий. Мы были рады увидеть большой отклик нижегородцев и готовность менять свои ежедневные привычки. Флагманом проекта стала электрическая “Газель e-NN”, которая отражает наш взгляд на то, что автомобили для грузовых и пассажирских перевозок также могут вносить свой вклад в сохранение природы, быть экологически чистыми и безопасными для окружающей среды.
Михаил Бахтарин
директор по развитию и маркетингу ГК «Современные транспортные технологии»
SYNERGETIC реализует экопроекты, которые повышают уровень экоосознанности и помогают людям создавать лучшее будущее для себя и для нашей планеты. Мы рады, что наши инициативы в Нижнем Новгороде, среди которых «Эко-NN», получают широкую поддержку у местных жителей. Это означает, что нами движут общие ценности, среди которых – забота об окружающем мире.
Алексей Коновалов
коммерческий директор SYNERGETIC

Экологическая инициатива ГК «СТТ» и SYNERGETIC уже проводилась в Нижнем Новгороде в прошлом году и вызвала большой отклик у горожан, став доброй полезной традицией. Чтобы облегчить процесс сбора полезных отходов на переработку и помочь людям сформировать экологически осознанный образ жизни, электрическая «Газель e-NN» в ярком, запоминающемся оформлении продолжит свое путешествие и посетит также крупнейшие города России: Москву и Санкт-Петербург. В столице акция по сбору пластика начнется уже в июле. Расписание остановок экомобиля, а также подробная инструкция о том, что можно сдать на переработку, будут опубликованы на сайте проекта.

Партнёрский материал

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