Эксперты Авито Авто выяснили, как дефицит и рост цен на авторынке повлияли на планы россиян по покупке автомобилей

Эксперты Авито Авто провели опрос среди 10 000 респондентов и выяснили, как изменились планы россиян на приобретение автомобиля в связи с дефицитом новых моделей в дилерских центрах и ростом цен на авторынке. Эти два фактора так или иначе изменили планы большинства опрошенных. Многие из тех, кто планировал купить автомобиль в этом году, отложили покупку (52%). Среди тех, кто приобрел автомобиль в этом году, 23% сделали выбор в пользу более дешевой марки и/или модели, 13% приняли решение приобрести автомобиль с пробегом вместо нового.

Партнерский материал

Как отмечают эксперты Авито Авто, в 2021 году ситуация на рынке новых автомобилей простимулировала рост спроса на автомобили с пробегом, что в свою очередь привело и к росту цен на рынке автомобилей с пробегом. Так, по данным Авито Авто, в январе – октябре 2021 года продавать автомобили с пробегом в ходовой возрастной группе до 7 лет стали на 42% дороже, чем в аналогичный период прошлого года. Эксперты Авито Авто отмечают, что сейчас хороший момент для продажи автомобиля, а покупателям имеет смысл действовать, исходя из личных возможностей.

Отложенная покупка или с пробегом вместо нового: изменения в планах россиян по покупке автомобилей

Повышение цен на авторынке отметили как решающий фактор при изменении планов на покупку автомобиля 59% респондентов, 10% опрошенных назвали главной причиной дефицит ряда новых моделей.

Среди всех опрошенных 44% планировали покупку автомобиля в 2021 году. Более половины из них перенесли покупку из-за роста цен на рынке на более долгий срок (52%).

В числе других изменений планов – решение приобрести автомобиль с пробегом вместо нового: 13% опрошенных отметили, что в этом году сделали выбор в пользу транспортного средства с пробегом вместо нового. 12% опрошенных автовладельцев отметили, что были вынуждены выбрать автомобиль в более дешевой комплектации, чем хотели изначально.

10% респондентов решились на покупку изначально планируемого автомобиля и взяли для этого кредит. 19% опрошенных российских автовладельцев в итоге приобрели более дорогой автомобиль. Отечественную модель вместо иномарки приобрели 10% опрошенных.

Ничего не изменилось в планах на приобретение автомобиля у 5% респондентов. В Москве их доля составила 7%, в Санкт-Петербурге – 8%, в Нижнем Новгороде – 9%.

На безопасности не экономим: от каких опций россияне не готовы отказаться при покупке автомобиля

Большинство российских автовладельцев (44%) не готовы при покупке автомобиля сэкономить на опциях безопасности (дополнительные подушки безопасности, система стабилизации курсовой устойчивости (ESP), система автоматического торможения, мониторинг слепых зон и т.д.).

Зимние опции (подогрев сидений, обогрев руля, обогрев лобового стекла, и пр.) на втором месте по значимости для опрошенных россиян – 43% готовы доплатить за них при покупке автомобиля.

Опции дополнительного комфорта (климат-контроль, электропривод крышки багажника, память настроек сидений и зеркал и пр.) важны при покупке автомобиля для 29% респондентов.

Сэкономить на опциях парковки (парктроник, камера заднего вида, система кругового обзора и пр.) не готовы 24% опрошенных россиян, на мультимедийных возможностях (навигационная система, Bluetooth, акустическая система, беспроводное соединение с телефоном и пр.) – 21% респондентов. 7% респондентов не планируют переплачивать за дополнительные опции и готовы приобрести автомобиль в базовой комплектации.

Специальные возможности для покупки: что рассматривают российские автовладельцы

Большинство опрошенных автомобилистов (34%) готовы рассмотреть или уже рассмотрели при покупке акции и специальные предложения от автомобильных дилеров. В число регионов, где данный показатель оказался значительно выше общефедерального, входят Екатеринбург (50%) и Нижний Новгород (49%).

Программа трейд-ин заинтересовала 23% опрошенных респондентов, 22% выбирали программы государственной поддержки при покупке автомобиля («Семейный автомобиль», «Первый автомобиль»). Покупка или замена автомобиля в период распродаж в дилерских центрах как способ сэкономить интересна для 20% опрошенных россиян, столько же сделали выбор в пользу специальных условий на покупку автомобиля в кредит от автодилеров.