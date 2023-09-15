Эксперты Автотеки: доля автомобилей в залоге снизилась на 11%

Эксперты Автотеки проанализировали отчеты о проверке автомобилей с пробегом в период с января по август 2023 года и выяснили, какие модели чаще всего попадали под залог. Эксперты отмечают, что доля машин, находящихся в залоге, уменьшилась на 11% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. Статистика показала, что в 2023 году чаще всего под залог попадали восьмилетние машины, средняя стоимость которых — 1 325 000 рублей. Также аналитики назвали регионы, в которых автомобили чаще и реже всего становились залоговым имуществом.

Исследование Автотеки базируется на анализе отчетов об истории автомобилей с уникальными VIN-номерами, в которых зафиксированы факты использования автомобилей в качестве залога, за прошедшие 8 месяцев текущего года.

При покупке автомобиля в залоге стоит учитывать возможные риски такой сделки. Если прежний владелец своевременно не погасит долг, покупатель такого авто может остаться без транспортного средства вовсе — автомобиль будет изъят, а его стоимость взыскана в счет долга. Для того чтобы удостовериться в том, что авто не находится в залоге, перед покупкой стоит дополнительно проверить его историю. При первичном отборе вычислить залоговые автомобили поможет онлайн-проверка истории транспортного средства. Тем не менее перед заключением сделки следует обратиться к нотариусу для исключения обременений. эксперты сервиса Автотека

“Портрет” залоговой машины

Согласно результатам исследования Автотеки, в 2023 году китайские бренды стали лидерами среди залоговых автомобилей. Чаще всего под залог попадали автомобили Haval — на долю бренда пришлось 17,7% от всех проверенных машин в залоге по стране в январе-августе текущего года. На втором месте еще один бренд из Поднебесной — FAW (12,9%). Третью строчку занимает японский бренд Datsun (9%). Замыкают топ-5 среди брендов, автомобили которых чаще всего находились в залоге, Geely (8,8%) и Chery (7,8%).

Реже всего под залог попадали автомобили бренда Daewoo ( 0,9%). Также под залог в 2023 году практически не попадали Dodge (2,2%), Honda (2,4%), FIAT (2,4%) и Suzuki (2,7%).

Daewoo Nexia

По результатам исследования, моделью авто с пробегом, которая чаще всего находилась под залогом, стала Kia K5. Среди общего числа проверенных в январе-августе 2023 года машин, находящихся в залоге, на корейский седан пришлось 21,2%. На втором месте Haval F7x с долей 19,9%. Geely Coolray с долей залога 19% от всех заложенных машин занимает третью строчку рейтинга. Замыкают топ-5 моделей, чаще всего находящихся в залоге, Kia Rio X (17,5%) и Haval F7 (17,2%).

Владельцы ВАЗ (LADA) 2114 Samara и Daewoo Matiz реже всего закладывали автомобили (по 0,7%). Также модели Daewoo Nexia (0,8%), ВАЗ (LADA) Kalina (1,3%) и Hyundai Getz (1,3%) реже других становились залогом.

Hyundai Getz

В каких регионах автомобиль чаще всего становится залогом?

Эксперты Автотеки отмечают, что чаще всего автомобили находятся под залогом в Ханты-Мансийском Автономном округе. При этом доля залоговых машин в регионе в январе-августе 2023 года уменьшилась год к году. Также в рейтинг регионов, где автомобиль чаще становится залогом, вошли Татарстан, Пермский край, Башкортостан и республика Адыгея. Реже всего автомобили находятся под залогом во Владимирской и Смоленской областях, а также в Чеченской республике.