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Эксперты Автотеки провели исследование привычек 2000 покупателей и продавцов автомобилей. Опрашивались женщины и мужчины в возрасте от 20 до 55 лет, жители городов с населением от 100 тысяч. Исследование проводилось в сотрудничестве с международной исследовательской компанией Ipsos. Часть исследования касалась страхов, связанных с покупкой автомобиля с непрозрачной историей, а также отношения россиян к возможностям проверки истории его эксплуатации.

Автомобиль побывал в аварии или находился под залогом? Основные опасения, которые возникают у покупателей автомобилей с пробегом

По результатам исследования Автотеки выяснилось, что у 96% покупателей автомобилей с пробегом есть страхи, связанные с его покупкой. Среди россиян, находящихся в поиске автомобиля, абсолютное большинство опасений (72%) связано со страхом, что он мог побывать в авариях, о которых продавец не расскажет. 61% опрошенных считает, что продавец может скрыть факты о серьезном ремонте автомобиля, а 53% – что автомобиль может быть под залогом. Распространенными у россиян также являются страхи, что автомобиль может находиться в розыске, что его пробег скручен, что имеются ограничения на регистрационные действия или скрыт потенциальный дефект автомобиля – это отмечали от 40 до 47% покупателей на вторичном рынке. Боязнь, что продавец обманет при сделке, отмечал каждый третий респондент. Кроме того, оказалось, что женщины гораздо больше мужчин боятся того, что автомобиль может находиться в розыске (52% женщин против 43% мужчин) и что их могут обмануть при сделке (41% женщин против 30% мужчин). Подтвердилось также и предположение о том, что с возрастом у людей становится больше страхов в отношении прошлого автомобиля. К примеру, если в категории 26-34 года 68% людей боятся, что автомобиль мог побывать в авариях, о которых продавец умалчивает, то в возрасте 45-55 лет таких уже 83%.

Кто и как проверяет историю автомобиля

Людям с большим количеством страхов более свойственно проверять историю автомобилей в различных источниках – например, на сайтах госорганов или в специальных базах вроде Автотеки. Как правило, данные об истории эксплуатации транспортного средства покупатель проверяет на разных этапах пути к сделке, и не один раз: в половине случаев это происходит непосредственно перед осмотром автомобиля. Треть покупателей ищут данные об автомобиле после общения с продавцом или после очного осмотра. 12% делают это прямо перед покупкой.

«Проанализировав ответы россиян о самой важной для них информации о прошлом автомобиля, мы выявили, что в среднем покупатели хотели бы видеть в отчете по проверке истории автомобиля не менее 8 пунктов. При этом те респонденты, кто уже проверял историю ранее, хотят получить максимум информации – более 9 параметров, – комментирует директор сервиса Автотека Вадим Иванов. – В первую очередь автолюбители хотят получить из отчета сведения об участии в ДТП, розыске, о количестве прежних владельцев, о пробеге и ограничении на регистрацию. Разумеется, мы предоставляем пользователям эти сведения, а также крупнейшую в России базу по истории автомобилей о ремонтах, реальном пробеге, битых авто и многом другом».