Эксперты «Лаборатории Скорости» сообщают о рекордном росте случаев обмана клиентов автосервисов

Партнерский материал

Тюнинг-ателье «Лаборатория Скорости», которое с 2003 года специализируется на чип-тюнинге автомобилей и имеет сеть франшизы по РФ, с конца 2021 года отмечает рекордный рост числа поддельных прошивок, которые устанавливают сомнительные организации со ссылкой на бренд Лаборатории. Так, с октября по декабрь 2021 года число рекламаций от клиентов, установивших в свои автомобили модифицированное ПО в таких организациях и столкнувшихся впоследствии с техническими проблемами, выросло почти в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом год назад. Как сообщили в руководстве компании, одновременно фиксируется рост числа поддельных сайтов и аккаунтов, предлагающих в интернете услуги от имени «Лаборатории Скорости», но по факту не имеющих никакого отношения ни к бренду, ни к команде разработчиков прошивок.



Чтобы не оказаться обманутым и не получить в своем автомобиле сомнительное программное обеспечение, эксперты компании рекомендуют обращаться только к проверенным дилерам, указанным на официальном сайте компании labofspeed.su, а при получении услуги требовать выдачу сертификата проверки прошивки. Такой сертификат имеет уникальный QR-код, который при наведении на него камеры смартфона открывает на официальном сайте компании страницу, где можно идентифицировать свой автомобиль по марке, модели и последним цифрам VIN-номера, и увидеть перечень произведенных программных модификаций.