Новые изменения ждут кандидатов в водители: в Госавтоинспекции планируют объединить два практических испытания – «Площадку» и «Город» – в единый экзамен. Об этом в ходе интервью «Коммерсанту» рассказал начальник ГАИ РФ Михаил Черников. Он подчеркнул, что задача ведомства заключается в том, чтобы выпускать на дороги уже полностью подготовленных и «интегрированных в поток движения» начинающих водителей.

Глава ГИБДД напомнил, что с этой целью ранее были изменены программы обучения. Это уже дало свои результаты, так, по итогам 2017 года было зафиксировано 15-процентное снижение аварийности с участием молодых водителей. В предыдущие годы по этому показателю наблюдался прирост, отметил Михаил Черников.

Новости / Авто и общество Постановление об ограничениях для начинающих водителей подписано премьер-министром РФ На официальном сайте правительства РФ сегодня, 27 марта 2017 года, появилось сообщение о том, что премьер-министр страны Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении поправок в ПДД. Предположительно нововведения...

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Несмотря на это, у ведомства по-прежнему есть нарекания касательно обучения в автошколах. В ГАИ считают, что многие организации на данный момент не способны обеспечить подготовку такого уровня, чтобы человека можно было выпустить на дорогу. Михаил Черников сказал о том, что сейчас не более 8% кандидатов сдают экзамены на права с первого раза.

Более подробно он рассказал об объединении практических этапов экзамена: в ГИБДД хотят сделать единым испытанием «Площадку» (автодром) и «Город». По мнению Михаила Черникова, это позволит сотрудникам ГАИ «видеть уровень владения всеми навыками вождения в комплексе в реальных условиях». Он пояснил, что в автошколе проводятся внутренние экзамены, где проверяют навыки на площадках, так что трудности у кандидатов, как правило, возникают именно в транспортном потоке.

Начальник ГАИ России подчеркнул, что речь не идёт о том, чтобы полностью исключить «Площадку», предлагается просто включить в этап «Город» те упражнения, которые обычно кандидаты выполняют на автодромах. По словам Михаила Черникова, это предположительно «позволит получить на выходе более грамотного водителя и минимизировать аварийность».

Предлагаемые изменения ведомство уже обсуждает с Министерством образования и науки РФ. Предположительно в течение года ГИБДД выйдет с этой инициативой «на финишную прямую».

В ходе интервью Михаил Черников также рассказал о своём отношении к предложению автошкол ввести возможность обучения кандидатов в водители на автомагистралях (на сегодняшний день это запрещено). Он пояснил, что у хорошо подготовленных водителей трудностей с движением по ним быть не должно: «обустройство дорожной сети на автомагистралях дает возможность двигаться комфортно, в нужном ряду, с пониманием процесса, что происходит вокруг», добавил глава ГАИ.

Ранее портал «Колёса.ру» сообщал о том, что в экзамене на права изменили медицинские вопросы и формулировки ответов на них. Соответствующие письма с разъяснениями были направлены в региональные подразделения ведомства, также билеты изменили на официальном сайте ГИБДД.