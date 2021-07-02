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Электрический внедорожник Vanderhall переименован и стал мощнее

02.07.2021 302 0 0

Американская компания Vanderhall Motor Works, прославившаяся своими переднеприводными трициклами, в следующем году запустит в производство свою первую четырёхколёсную модель — электрический внедорожник, который прежде назывался Navarro, а теперь Brawley. Вместе с новым именем он получил некоторые косметические и технические изменения.

 

Компания Vanderhall существует с 2010 года и начинала с бензиновых трициклов на агрегатах GM (эдакий Morgan 3 Wheeler по-американски), а сейчас упражняется в собственной «лаборатории Эдисона» с электрическими силовыми установками. Внедорожник компания анонсировала осенью прошлого года и в феврале нынешнего, казалось бы, он обрёл окончательную форму и техническую начинку, но 1 июля выяснилось, что Navarro больше нет, а вместо него Vanderhall будет предлагать внедорожник Brawley, причём на сайте он сейчас представлен в мощной версии GTS.

Дизайн машины принципиально не изменился, это по-прежнему нечто среднее между гоночным багги и обычным трёхдверным внедорожником, но появились новые наружные зеркала, более широкие колёсные арки, выпуклый капот, новая радиаторная решётки и «клыки» на корме.

Предполагается, что по геометрической проходимости Vanderhall Brawley превзойдёт Ford Bronco и Jeep Wrangler, ведь у него вообще нет переднего и заднего свесов, а 18-дюймовые колёса на 35-дюймовых шинах выступают далеко за ширину кузова. Заявленные ходы подвесок — 559 мм, амортизаторы с внешними резервуарами позволят ездить по песчаным дюнам, камням и буеракам с большой скоростью.

Brawley не предназначен для езды под дорогам общего пользования, поэтому у него нет подушек безопасности. При этом в полностью герметичном салоне заявлены полноценные четыре места, кондиционер, аудиосистема Kicker с Bluetooth-подключением и некая уникальная система искусственного зрения ViDAR на базе лидаров и видеокамер.

Силовая установка по-прежнему состоит из четырёх электромоторов (по одному на каждое колесо), но их совокупная пиковая мощность увеличена с 304 до 410 л.с., а максимальный крутящий момент, наоборот, немного снижен — с 678 до 651 Нм.

На каждой оси электромоторы объединены в общий блок с редуктором, системой охлаждения и тормозными механизмами, узел в сборе способен прослужить без обслуживания 10 лет.

300-вольтовая батарея собственной разработки в форме параллелепипеда теперь не горизонтально, а вертикально ориентированная. Её ёмкость — 40 либо 60 кВт·ч. Декларируемый запас хода на одной зарядке — свыше 200 миль (322 км), но непонятно, с какой именно ёмкостью батареи.

15 июля Vanderhall начнёт приём заказов на Brawley — тогда же, вероятно, будет объявлена цена и, надеемся, более подробные технические характеристики.

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