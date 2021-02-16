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  • Vanderhall Navarro превзойдёт Ford Bronco и Jeep Wrangler по геометрической проходимости

Vanderhall Navarro превзойдёт Ford Bronco и Jeep Wrangler по геометрической проходимости

16.02.2021 723 0 0

Американская компания Vanderhall Motor Works раскрыла некоторые подробности о своём первом внедорожнике Navarro. Серийная версия выйдет на рынок в следующем году.

 

Основанная в 2010 году американским предпринимателем Стивеном Холлом компания Vanderhall на данный момент выпускает всего одну модель в нескольких вариациях — переднеприводный трицикл (два колеса спереди, одно сзади) с бензиновой либо электрической силовой установкой. В сентябре прошлого года, наконец, была анонсирована полноценная новинка — электрический внедорожник Navarro. Премьеру планировалось провести в январе 2021 года, но что-то пошло не так и теперь живьём Navarro обещают показать во втором половине текущего года с намерением начать поставки в 2022-м. Тем не менее на сайте компании в феврале появились полноценные изображения Navarro и его краткое техническое описание.

Итак, Vanderhall Navarro — это нечто среднее между гоночным багги и обычным трёхдверным внедорожником. Кузов, в отличие от первого прошлогоднего тизера, теперь полностью закрытый, но со съёмными секциями крыши. Нижние смотровые окна в боковых дверях сохранены. Багажная дверь, судя по всему, двустворчатая, но погрузочная высота из-за особенностей конструкции, огромная, да и сам багажник невелик. Зато в салоне обещают четыре полноценных посадочных места. Оформлением передка Vanderhall Navarro немного напоминает Jeep Wrangler, но защитная решётка предусмотрительно сделана сетчатой, а не с вертикальными прутьями, так что судебных преследований со стороны Stellantis ждать не стоит.

Выступающие за габариты кузова открытые 18-дюймовые колёса на 35-дюймовых шинах и рулевое колесо с меленькой ступицей, в которой, скорее всего, нет подушки безопасности, явственно указывают на то, что Navarro не предназначен для дорог общего пользования и адресован исключительно любителям путешествовать по пересечённой местности. Передний и задний свесы в принципе отсутствуют, так что Navarro может штурмовать любые косогоры — лишь бы хватило возможностей силовой установки. Заявленные ходы подвесок — 508 мм.

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Силовая установка состоит из четырёх электромоторов (по одному на каждое колесо), совокупная максимальная отдача которых составляет 304 л.с. и 678 Нм. Рабочее напряжение силовой установки — 300 В. На каждой оси электромоторы объединены в один компактный блок с редуктором (сколько в нём ступеней — не сообщается) и системой охлаждения, эти блоки способны работать без обслуживания в течение 10 лет. Батарея ёмкостью 60 кВт·ч вопреки моде не плоская, а вертикально ориентированная — она, вероятно, размещается в центральном тоннеле. Полной зарядки должно хватить на 320 км пробега. В базе заявлены карбоновые тормоза.

Из деталей интерьера опубликовано пока лишь изображение передней панели. Она выполнена в минималистичном ключе: здесь нет никаких больших сенсорных экранов, а щиток приборов выполнен в виде трёх колодцев, два из которых имеют стрелочные циферблаты, и только один — виртуальный. На последний выводится информация о работе системы ViDAR — это система искусственного зрения на базе лидаров и видеокамер, она позволяет детально оценить местность, не выходя из машин, и выбрать оптимальную траекторию для проезда сложных участков. Также в оснащении заявлены климат-контроль, подогрев сидений и аудиосистема с Bluetooth-подключением, то есть источником звука будет ваш смартфон.

Сколько будет стоить Vanderhall Navarro, пока неизвестно. Для ориентира скажем, что электрический трицикл Vanderhall Edisonс батареей ёмкостью 28,8 кВт·ч стоит от 34 950 долларов.

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