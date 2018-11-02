Электромобилям разрешат ездить быстрее, чем машинам с ДВС

С необычной законодательной инициативой выступило правительство Австрии: со следующего года лимит скорости на дорогах в этой стране для электрокаров будет на 30 км/ч выше, чем для автомобилей с традиционными силовыми установками.

Максимально разрешённая скорость на австрийских автобанах составляет 130 км/ч, однако в отдельных районах с высокой загрязнённостью воздуха порог в последние годы был снижен до 100 км/ч. Сегодня так называемая грязная зона IG-L-Hundred включает в себя 440 км автомагистралей, но со следующего года скоростной лимит в ней для электромобилей вновь повысят до 130 км/ч. Австрийское правительство, которое не поддерживает общеевропейскую миграционную политику, но жестко придерживается зелёной доктрины, разумно посчитало, что электрокары, в отличие от машин с ДВС, воздух при езде не загрязняют, а, стало быть, и огранивать их скорость нет никакой необходимости. Заодно с помощью такой преференции можно будет подстегнуть продажи электромобилей в стране, а в качестве дополнительных стимулирующих мер планируется разрешить «электричкам» выезжать на выделенные полосы для автобусов и бесплатно парковаться на муниципальных платных парковках.

За первые три квартала текущего года в Австрии продано 6210 электромобилей и plug-in гибридов (машин, которые достаточно продолжительное время могут ехать на электротяге), что на 17,3% больше, чем за аналогичный период 2017-го. Самая популярная у австрияков модель в этом сегменте – Volkswagen e-Golf (за 9 месяцев продано 1170 шт.), на втором месте – Renault Zoe (856 шт.), на третьем – BMW i3 (659 шт.), а Tesla Model S занимает только шестую строчку (229 шт.) после Nissan Leaf (613 шт.) и Hyundai Ioniq Electric (390 шт.).

На прошлой неделе стало известно о том, что в России для электромобилей тоже могут быть введены некоторые льготы: ездить быстрее прочих им не разрешат, но обещают возможность легально выезжать на выделенные полосы и не платить за проезд по платным автомагистралям.