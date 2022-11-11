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  • Электромод Range Rover Classic от Lunaz: удлинённая версия и «сухопутная яхта» без крыши

Электромод Range Rover Classic от Lunaz: удлинённая версия и «сухопутная яхта» без крыши

11.11.2022 39 0 0

Молодая британская компания Lunaz Design, базирующаяся рядом с легендарным автодромом Сильверстоун и занимающаяся превращением классических британских машин в электромобили, всего за три полных года работы сумела заработать хорошую репутацию и сколотить солидную клиентскую базу — бизнес растёт, штат приходится регулярно увеличивать. Почти половина спроса (45%) приходится на электрифицированный Range Rover Classic, на этой неделе Lunaz представила его в двух новых версиях.

 

Lunaz Design впервые заявила о себе в 2019 году, её основал британский предприниматель Девид Лоренц, пожелавший, чтобы его дочка Луна (от её имени происходит название компании) и другие юные англичане, когда подрастут, могли наслаждаться поездками на лучших классических машинах, несмотря на то, что ДВС попадут под запрет. Компаний, предлагающих электрические конверсии олдтаймеров, в Великобритании сегодня десятки, но Lunaz Design отличается от прочих серьёзным инженерным подходом (за конструкторскую часть отвечает бывший технический директор гоночной команды Renault F1 Джон Хилтон) и бережным отношение к исходному стилю классических моделей.

В гамме Lunaz уже есть электромоды на базе старых Aston Martin, Bentley, Jaguar и Rolls-Royce, но главным хитом у клиентов стал батарейный Range Rover Classic, который компания представила в конце 2020 года. Тогда речь шла о том, чтобы сделать только 50 экземпляров, но желающих оказалось намного больше, несмотря на высокую цену — от 245 000 фунтов стерлингов. Электромод Range Rover Classic от Lunaz предлагается в двух технических спецификациях — Town (городская) и Country (сельская), они отличаются друг от друга в основном настройками подвески. В любом случае каждый электромод от Lunaz, во-первых, очень индивидуален и делается под конкретного клиента, а во-вторых, в техническом отношении имеет мало общего с машиной-донором.

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Да, для каждого электромода Lunaz требуется донорский автомобиль: он разбирается до винтика, кузов проходит тщательную реставрацию и усиливается стальными трубами. Система полного привода тоже усиливается, особенно в версии Country, модифицируется подвеска, вместо старых хиленьких тормозов устанавливаются более мощные дисковые, с 6-поршневыми суппортами на передней оси и 4-поршневыми на задней. Силовую установку компания Lunaz описывает очень скупо: известно лишь, что её пиковая отдача составляет 365 л.с. и 610 Нм.

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Салон у электрифицированных Рейнж Роверов от Lunaz вообще полностью новый, хотя его дизайн выполнен в духе донорской модели. Компания впервые показала его на двух конкретных машинах — красном удлинённом внедорожнике в спецификации Town, сделанном для клиента из Монако, и открытой версии Safari в спецификации Country, которую заказал клиент из Нью-Йорка в качестве челнока между домом и яхт-клубом.

Обе представленные на иллюстрациях машины имеют отделку салона из натурального дерева, мультимедийную систему с 6-дюймовым экраном, доступ к спутниковому интернету Starlink, холодильник для напитков, подстаканники с функцией обогрева и охлаждения, лоток с беспроводной зарядкой для смартфона.

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Удлинённый внедорожник получил 1300-ваттную аудиосистему и четыре индивидуальных кресла с электроприводом регулировок, обогревом, вентиляцией и массажёрами. Версия Safari в свою очередь декорирована в яхтенном стиле и снабжена «палубой» с двумя продольными диванами, на которых в сумме могут разместиться шесть пассажиров. Кузов Safari дополнительно усилен, чтобы обеспечить необходимую жёсткость без крыши.

Добавим, что у современных Рейнж Роверов чисто электрических версий пока нет, но они появятся в ближайшие годы.

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