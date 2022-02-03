Ещё дешевле: бюджетный паркетник Hyundai Casper превратили в фургон

Как и исходная «пятидверка», грузовая версия предложена с двумя моторами на выбор. Но при этом для новой модификации доступны не все опции.

В линейке Hyundai модель Casper длиной всего 3595 мм появилась минувшей осенью. Напомним, свое имя компакт получил в честь трюка, который проделывают скейтбордисты, а не в честь того самого приведения. Компания считает «пятидверку» кроссовером «начального уровня», хотя на деле это хэтчбек, пусть и с «внедорожным» обвесом: Casper делит тележку с Kia Picanto (на родине Kia модель зовется Morning). Паркетник Хёндэ пока продают только в Корее, причем исключительно онлайн. В целом Casper приглянулся местной публике: согласно статистике производителя, с середины сентября по декабрь 2021-го «пятидверка» разошлась тиражом 10 806 экземпляров, тогда как старший кроссовер Venue за весь прошлый год обрел там 13 496 владельцев. Теперь же Hyundai решила расширить аудиторию Каспера, в том числе, и за счет корпоративных клиентов: на рынок выходит фургончик с приставкой Van.

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Кузов у грузовой версии стандартный, сохранили даже стекла в задних дверях, при этом внутри установили металлические трубки, и они же выполняют роль перегородки за передними креслами. Задние сиденья убрали, объем отсека – 940 литров против 301 литра у обычного паркетника (со сдвинутыми вперед креслами второго ряда).



Hyundai Casper Van

Casper Van предложен в единственной – и самой простой – комплектации Smart, в списке оборудования значатся: обычная аудиосистема, шесть подушек безопасности, круиз-контроль, системы автоторможения (с функцией распознавания пешеходов и велосипедистов), удержания в полосе движения и автоматического переключения света фар. За доплату можно заказать «кожаный» салон, обогрев руля и передних сидений, центральную подушку безопасности (раскрывается между водителем и передним пассажиром) и подлокотник. Но ни мультимедиа, ни адаптивный «круиз» для грузовой версии не доступны даже в виде опций, хотя в оснащение кроссовера они входят (за доплату).



Hyundai Casper Van 1 / 2 Hyundai Casper Van 2 / 2

Зато, как и для обычного паркетника, для Van предусмотрен пакет Active: у таких машин иные радиаторная решетка и «защитные» накладки, плюс в решетке есть пара круглых отверстий. А главное – лишь с набором Active и кроссовер, и фургончик имеют бензиновую «турботройку» 1.0 мощностью 100 л.с., тогда как остальным версиям положен литровый «атмосферник» с отдачей в 76 л.с. Коробка одна – шестиступенчатый «автомат», привод только передний.



Кроссовер Hyundai Casper (серо-зеленая машина — с пакетом Active) 1 / 6 Кроссовер Hyundai Casper (серо-зеленая машина — с пакетом Active) 2 / 6 Кроссовер Hyundai Casper (серо-зеленая машина — с пакетом Active) 3 / 6 Кроссовер Hyundai Casper (серо-зеленая машина — с пакетом Active) 4 / 6 Кроссовер Hyundai Casper (серо-зеленая машина — с пакетом Active) 5 / 6 Кроссовер Hyundai Casper (серо-зеленая машина — с пакетом Active) 6 / 6

Hyundai Casper Van стоит от 13 750 000 вон, что эквивалентно примерно 874 000 рублей по актуальному курсу. Фургон с пакетом Active и турбомотором обойдется в 14 700 000 вон (935 000 рублей). Для сравнения, исходный кросс с «атмосферником» стоит от 13 850 000 вон (881 000 рублей), с «турботройкой» — от 14 800 000 вон (941 000 рублей). О планах продавать Casper за пределами Кореи компания Hyundai пока не сообщала.

