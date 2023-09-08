Ещё один обновлённый Hyundai i20: «премиум» с урезанной гаммой

Модернизированный компакт добрался до индийского рынка. Пятидверке подправили внешность, также был расширен список оборудования. При этом стандартная модель теперь предложена с одним мотором.

В Европе посвежевший Hyundai i20 третьего поколения дебютировал еще в мае, хотя там такой хэтчбек только начинает поступать в продажу. А сегодня представлен вариант для Индии – и он уже доступен для покупки. Напомним, для Старого Света компакты делают в Турции, индийским же клиентам предложены машины локального производства, причем местное подразделение Хёндэ позиционирует модель в качестве «премиума».

Было — стало, версия для Индии

В плане дизайна «другой» i20 изменился по подобию евроверсии: хэтчу достались иные бамперы и подретушированная радиаторная решетка, в фарах топовой комплектации теперь иная диодная начинка, отдельных противотуманок больше нет. Кроме того, эмблему марки перенесли с «гриля» выше. Как и прежде, у решетки индийской пятидверки свой рисунок, плюс задние фонари объединяет серебристая вставка (у европейской модели такой нет).



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Предназначенный для Индии хэтчбек короче «европейца» (3995 против 4065 мм), ведь там машинам длиной до четырех метров положены налоговые льготы. Зато он выше – 1505 вместо 1450 мм. Ширина и колесная база у машин совпадают – 1775 и 2580 мм соответственно.



Обновленный Hyundai i20 для Индии

В салоне – «усеченный» руль (раньше была обычная «баранка») и иные материалы отделки. При этом в Индии у Hyundai i20 теперь пять комплектаций, а не четыре: добавлена новая база. В список стандартного оборудования отныне входят ESC и шесть подушек безопасности («простым» исполнениям дореформенного хэтча были положены два «эйрбэга»). Начиная со второй по старшинству версии появляются антенна-плавник и мультимедийная система с 8-дюймовым экраном.

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В «средних» комплектациях также есть камера заднего вида, климат-контроль (вместо кондиционера), круиз-контроль. Ну а топовый хэтчбек – это мультимедиа с дисплеем диагональю 10,25 дюйма, беспроводная зарядка для смартфона, люк в крыше. Отметим, европейская «двадцатка» гораздо богаче, хоть и не носит звание «премиальной» модели: в частности, у такой пятидверки есть адаптивный «круиз», системы автоторможения и слежения за разметкой.



Обновленный Hyundai i20 для Индии

Моторную гамму индийского Hyundai i20 урезали: теперь хэтч доступен только с бензиновым четырехцилиндровым атмосферником 1.2, который работает в паре с пятиступенчатой механикой или вариатором iVT. В первом случае двигатель выдает 82 л.с., во втором – 88 л.с. Дореформенный хэтчбек еще предлагался с бензиновой турботройкой 1.0 T-GDI (120 л.с.) в сочетании с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Впрочем, об окончательной отставке речь не идет: скорее всего, этот двигатель зарезервирован для «подогретого» i20 N Line, который обновится позже. Кстати, прежде «двадцатку» в Индии также можно было приобрести с турбодизелем 1.5 CRDi, но от него отказались еще до рестайлинга. В Европе же стандартный i20 сохранил 1.0 T-GDI (100 или 120 л.с.), вдобавок там есть «мягкогибридные» версии (но дизель в Старом Свете тоже не доступен).



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В Индии цена «престижного» обновленного Hyundai i20 варьируется от 699 490 до 1 101 000 рупий, что эквивалентно примерно 828 000 – 1 304 000 рублей или 7900 – 12 400 евро по текущему курсу. Для сравнения, в Чехии рестайлинговый хэтч стоит от 13 500 евро, во Франции – от 17 600 евро.

