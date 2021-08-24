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  • «Престижный» Hyundai i20 N Line отличился от евроверсии акцентами и урезанной моторной гаммой

«Престижный» Hyundai i20 N Line отличился от евроверсии акцентами и урезанной моторной гаммой

24.08.2021 31 0 0

Компания Хёндэ рассекретила «подогретый» хэтч, адресованный Индии. В отличие от Европы, там такая модель будет доступна лишь с одним двигателем. Зато индийской «пятидверке» достался декор в стиле полноценной «энки».

 

В Старом Свете компактный хэтчбек Hyundai i20 перешел в новое поколение еще в начале 2020-го, в сентябре того же года европейское подразделение марки представило «оспортивленный» вариант N Line. В Индии же стандартная «пятидверка» стартовала под конец прошлого года, а теперь и их «двадцатка» получила версию «под спорт». К слову, это первая модель Hyundai на индийском рынке с такой приставкой. Ну и напомним еще, что там i20 считается «премиумом», тогда как в Европе это вполне себе демократичная машина.

Hyundai i20 N Line для Индии
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Hyundai i20 N Line для Индии
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Hyundai i20 N Line для Индии
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Hyundai i20 N Line для Индии
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Базовые индийский и европейский хэтчи внешне отличаются друг от друга, вот и «престижный» i20 N Line оказался с особенностями: у него свои бамперы, вдобавок спереди и по бокам имеются вставки красного цвета – как у полноценных «злых» моделей Hyundai N. При этом у радиаторной решетки «подогретого» хэтчбека для Индии почти такой же рисунок, как у аналогичной евроверсии (в виде клетчатого флага), хотя у обычных «пятидверок» решетки разные. Плюс «премиальный» i20 N Line тоже обрел выставленные напоказ сдвоенные патрубки выпускной системы.

Hyundai i20 N Line для Индии

Новый обвес не сказался на длине индийского хэтча – этот показатель составляет 3995 мм против 4040 мм у «двадцатки» для Европы (там длина тоже не зависит от версии). Колесная база у машин совпадает – 2580 мм.

Салон доработан по той же программе, что и интерьер «старосветского» i20 N Line, разве что кресла с увеличенной боковой поддержкой индийцу все же не достались. Из нового – трехспицевое рулевое колесо вместо четырехспицевого, металлические накладки на педалях и красный декор.

Hyundai i20 N Line для Индии
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Hyundai i20 N Line для Индии
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Индийцам новинку предложат в двух комплектациях. В список оборудования более доступной версии входят ESC, круиз-контроль, мультимедийная система, камера заднего вида, люк с электроприводом и кондиционер. У варианта подороже есть климат-контроль, аудиосистема Bose и беспроводная зарядка для смартфона, а люк такого хэтча можно открывать/закрывать с помощью голосовых команд. Отметим, европейская «двадцатка» гораздо богаче, несмотря на отсутствие статуса «премиума»: в частности, в Старом Свете в арсенале модели значатся адаптивный «круиз», системы автоторможения (с функцией обнаружения пешеходов и велосипедистов) и удержания в полосе движения.

Стандартный Hyundai i20 для Индии
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Стандартный Hyundai i20 для Индии
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Стандартный Hyundai i20 для Индии
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В Европе Hyundai i20 N Line полностью разделил моторную гамму со стандартной моделью, а вот в Индии версия «под спорт» предложена только с бензиновой «турботройкой» 1.0 T-GDI мощностью 120 л.с. Двигатель сочетается с «интеллектуальной механикой» iMT (педаль сцепления отсутствует, в 6МКП встроен датчик, отслеживающий движение рычага, этот датчик и «командует» гидравлическим актуатором) или семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Привод, разумеется, только передний, зато подвеску перенастроили, как и у «старосветского» хэтчбека N Line. Обычный i20 в Индии еще оснащается «атмосферником» 1.2 (83 или 88 л.с., в зависимости от коробки) и дизелем 1.5 (100 л.с.). Первый мотор работает в паре со стандартной пятиступенчатой «механикой» или вариатором, второй комплектуется простой 6МКП.

Европейские Hyundai i20 N Line и стандартный хэтч
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Европейские Hyundai i20 N Line и стандартный хэтч
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Европейские Hyundai i20 N Line и стандартный хэтч
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Европейские Hyundai i20 N Line и стандартный хэтч
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Европейские Hyundai i20 N Line и стандартный хэтч
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Европейские Hyundai i20 N Line и стандартный хэтч
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Цены пока не объявлены, хотя заказы уже принимают. Базовый «премиальный» Hyundai i20 в Индии сегодня стоит от 691 200 рупий, что эквивалентно примерно 689 000 рублей по актуальному курсу. Для индийского рынка «двадцатки» производят локально, тогда как для Европы i20 выпускают в Турции.

Между тем у «старосветского» хэтчбека есть и та самая полноценная «заряженная» N-версия, но индийцам настоящий хот-хэтч вряд ли достанется.

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