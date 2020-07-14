Ранее компания успешно завершила эту процедуру в РФ, а также в Австрии, Казахстане, Румынии, Турции и Финляндии.

Партнерский материал

Дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ», ООО «ЛЛК-Интернешнл», LUKOIL Lubricants China, которое ведёт операционную деятельность на территории КНР, успешно завершило сертификацию по международной системе менеджмента качества в соответствии с требованиями ISO9001:2015.



Как отметили в компании, сертификация ISO9001:2015 – это основа интегрированной системы менеджмента качества, которая внедряется на всех предприятиях ЛУКОЙЛ в России и зарубежных странах. Так, ранее эта процедура была успешно пройдена в Австрии, Казахстане, Румынии, Турции и Финляндии.



Команда специалистов LUKOIL Lubricants China провела серьёзную работу по подготовке и внедрению полноценно функционирующей системы менеджмента качества. Проверкой занимались эксперты независимой аудиторской компании BCC Inc., которая официально признана Управлением КНР по сертификации и аккредитации (CNCA). По её результатам было подтверждено полное соответствие действующей системы менеджмента качества международным стандартам.



Полученный сертификат по международной системе менеджмента качества еще раз доказывает, что вся продукция и услуги компании соответствуют наиболее высоким стандартам вне зависимости от региона присутствия. Моторные масла ЛУКОЙЛ относятся к высшей категории качества и надежности, это, в свою очередь, подтверждают одобрения крупнейших мировых автопроизводителей и выбор потребителей во многих странах мира, в том числе и в Китае.



В компании считают, что наличие сертифицированной системы менеджмента качества не только укрепит позиции производителя на рынке, но и окажет существенную поддержку активно развивающемуся бизнесу ЛУКОЙЛ на территории КНР, а также откроет новые возможности по привлечению клиентов. В дальнейшем будет проведена сертификация LUKOIL Lubricants China по международному стандарту IATF 16949 и нескольким другим, соответствие которым уже подтвердили предприятия компании в других странах.