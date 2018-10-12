Раньше с автозаводов тащили дорогие комплектующие и продавали их на черном рынке, а теперь у недобросовестных рабочих появился новый бизнес – майнинг. За два года сотрудник АВТОВАЗа заработал на ферме, спрятанной в электрических шкафах 19-го зала управления конвейерами, более 1,2 млн рублей.

Еще казалось бы недавно, в 2016 году, СМИ сообщали о выявленной в ходе инвентаризации на АВТОВАЗе недостаче товарно-материальных ценностей на общую сумму более 19 млн рублей – так вот теперь это пережиток прошлого, олдскул. На этой неделе газета «Волжский автостроитель» рассказала, что в одном из залов управления конвейерами тольяттинского завода обнаружена подпольная майнинговая ферма. В настоящее время ее владелец установлен, им занимается полиция. По предварительным данным, ферма существует с августа 2016 года, и с тех пор ее хозяин заработал на биткойнах свыше 1,2 млн рублей. При этом эффективность у фермы просто ужасная: она сожгла казенного электричества на сумму свыше 600 тысяч рублей…

Собственно смысл сооружения фермы в цеху и был в доступе к халявному источнику электроэнергии. Майнинговые фермы – это, как известно, специальные компьютеры с несколькими мощными видеокартами, которые позволяют «выращивать» новые единицы криптовалют (например, биткойны) и получать за это вознаграждение. В последние годы майнинг приобрел огромную популярность и вызвал резкий рост спроса на видеокарты, к большой радости производителей последних. По грубым прикидкам, электроэнергии, которая ежегодно расходуется в мире на работу майнинговых ферм, легко хватило бы на обеспечение хозяйственной деятельности средней страны, такой как Голландия, например.

Подпольного майнера на АВТОВАЗе вычислили при проверке счетов за электричество: по бумагам был явный перерасход, и «утечку», наконец, обнаружили. К интернету ферма была подключена через мобильный 4G-модем.

Россияне вообще в последнее время активно вливаются в ряды киберпреступников. На этой неделе в Хабаровском крае полиция обезвредила целую банду сотрудников АЗС, которые с помощью специальной компьютерной программы делали так, что колонки не доливали клиентам 5% оплаченного топлива, а затем продавали «излишки» на сторону. При задержании у мошенников были изъяты денежные средства на сумму более 10 млн рублей.