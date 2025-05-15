Новинки ×
  • «Это не концепт»: показан эффектный седан Xpeng P7 нового поколения

«Это не концепт»: показан эффектный седан Xpeng P7 нового поколения

15.05.2025 205 0 0

Компания Xpeng опубликовала изображения модели P7 нового, второго по счету поколения. Четырехдверка получила действительно эффектную внешность. В продаже новинку ждут уже в этом году.

В серийном виде электрический седан Xpeng P7 дебютировал в 2019 году. Рестайлинг он пережил в 2023-м, получив к названию приставку в виде буквы i. В родном Китае модель растеряла покупателей. Так, если в 2021-2022 гг. она расходилась тиражом примерно по 60 000 экземпляров, то результат 2024-го – уже 16 800 шт., а с января по апрель нынешнего года и вовсе продано менее 1000 единиц. Однако Xpeng не отказывается от модели: анонсирован седан второго поколения. Причем свежий электрокар вновь будут продавать просто как Xpeng P7 – без приставки.

1 / 2
2 / 2

Еще перед публикацией полноценных фирменных изображений компания Xpeng выпустила тизер с надписью: «Это не концепт. Мы просто перенесли это из будущего в реальность». Что ж, новый Xpeng P7 действительно получил эффектный облик. К слову, это, скорее, даже не седан, а фастбек – новинка имеет неподвижное заднее стекло и небольшую крышку багажника.

Фары спрятаны в единой узкой плашке, P7 также достался монофонарь. При этом спереди и сзади есть дополнительные светодиодные секции. Кроме того, новый Xpeng P7 имеет крупные колеса, выдвижные ручки дверей и стеклянную крышу. Напомним, у предыдущего Xpeng P7i за доплату могут быть передние двери, открывающиеся вверх. Но вот оставили ли эту опцию новому седану – пока неизвестно. Интерьер еще не продемонстрировали.

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Китайские профильные СМИ пишут, что в основе новинки лежит платформа с 800-вольтовой электросистемой. Других технических подробностей пока нет, не раскрыты даже габариты. Длина предшественника равна 4888 мм, ширина – 1896 мм, высота – 1450 мм, колесная база – 2998 мм. Прежний Xpeng P7i сегодня предложен с единственным электромотором на задней оси мощностью 276 л.с. и батареей емкостью 86,2 кВт*ч, запас хода – 702 км по циклу CLTC. У электроседана первого поколения еще была двухмоторная полноприводная версия (472 л.с.), но сейчас такой вариант не продают.

Прежний Xpeng P7i
1 / 3
Прежний Xpeng P7i
2 / 3
Прежний Xpeng P7i
3 / 3

Премьеру нового Xpeng P7 проведут в ближайшее время, в продажу эффектный седан должен поступить до конца текущего года. Предшественник сегодня стоит от 249 900 юаней, что эквивалентно примерно 2,8 млн рублей по актуальному курсу.

седан Китай авторынок электромобиль новинки Xpeng

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Новые авто Ни зеркал, ни кнопок: первый обзор седана Avatr 06, который ждут в России Avatr официально пришёл в Россию в нынешнем году с электрическим кроссовером 11, но скоро модельный ряд китайского бренда пополнится новинками. Например, седаном 06, с которым нам выпал шан... 552 1 0 15.05.2025
Статьи / Практика Врезная или магнитная Си-Би-антенна: есть ли отличия и какая эффективнее Трудно поверить, но автомобильная СВ-радиосвязь в диапазоне 27 мегагерц даже в нашу эпоху скоростного и удобного доступа в Интернет с любого смартфона до сих пор жива. Более того, она и по с... 359 1 1 14.05.2025
Статьи / Выбор авто Компас покупателя: разбираем современные опции премиальных автомобилей на примере Hongqi HS5 Любой современный автомобиль устроен очень сложно. Настолько, что иногда бывает тяжело разобраться даже не в его технике, а хотя бы в списке опций. Что, например, в прайсе новой машины скрыв... 426 1 0 13.05.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Американский комфорт и 11 литров масла на сотню: тест-драйв GAC GS8 «Я б купил!», – улыбаясь, заявил мне сотрудник дилерского центра GAC, глядя на тестовый GS8. И продолжил уверять, что в ценовом диапазоне «около четырёх с половиной» равных этой модели попро... 27229 7 2 14.01.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Пиратский фрегат с системой распознавания знаков: экстремальный тест-драйв Changan CS95 New Changan явно не скромничает на нашем рынке: линейка моделей у этого производителя одна из самых широких, так что покупатель может выбрать машину на любой вкус, от бюджетного седана Changan A... 26454 4 2 25.02.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Как Jetour, но с автоматом и полным приводом: первый тест-драйв Soueast S09 Наверняка вы этого ещё не заметили, но на российском рынке недавно появился новый автомобильный бренд – Soueast. Продажи моделей S09 и S07 стартовали в самом конце 2024 года, а теперь мы исп... 12162 3 3 11.02.2025
Обсуждаемое
10 Дитя лорда и его прислуги: как появился Jaguar X-Type и почему он пров...
9 Деградация как прогресс: автомобили станут хуже, но это хорошо
6 Эмманюэль Макрон получил ко Дню Победы новый автомобиль — бронированны...
Новые комментарии
Change privacy settings