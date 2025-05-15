«Это не концепт»: показан эффектный седан Xpeng P7 нового поколения

Компания Xpeng опубликовала изображения модели P7 нового, второго по счету поколения. Четырехдверка получила действительно эффектную внешность. В продаже новинку ждут уже в этом году.

В серийном виде электрический седан Xpeng P7 дебютировал в 2019 году. Рестайлинг он пережил в 2023-м, получив к названию приставку в виде буквы i. В родном Китае модель растеряла покупателей. Так, если в 2021-2022 гг. она расходилась тиражом примерно по 60 000 экземпляров, то результат 2024-го – уже 16 800 шт., а с января по апрель нынешнего года и вовсе продано менее 1000 единиц. Однако Xpeng не отказывается от модели: анонсирован седан второго поколения. Причем свежий электрокар вновь будут продавать просто как Xpeng P7 – без приставки.

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Еще перед публикацией полноценных фирменных изображений компания Xpeng выпустила тизер с надписью: «Это не концепт. Мы просто перенесли это из будущего в реальность». Что ж, новый Xpeng P7 действительно получил эффектный облик. К слову, это, скорее, даже не седан, а фастбек – новинка имеет неподвижное заднее стекло и небольшую крышку багажника.

Фары спрятаны в единой узкой плашке, P7 также достался монофонарь. При этом спереди и сзади есть дополнительные светодиодные секции. Кроме того, новый Xpeng P7 имеет крупные колеса, выдвижные ручки дверей и стеклянную крышу. Напомним, у предыдущего Xpeng P7i за доплату могут быть передние двери, открывающиеся вверх. Но вот оставили ли эту опцию новому седану – пока неизвестно. Интерьер еще не продемонстрировали.

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Китайские профильные СМИ пишут, что в основе новинки лежит платформа с 800-вольтовой электросистемой. Других технических подробностей пока нет, не раскрыты даже габариты. Длина предшественника равна 4888 мм, ширина – 1896 мм, высота – 1450 мм, колесная база – 2998 мм. Прежний Xpeng P7i сегодня предложен с единственным электромотором на задней оси мощностью 276 л.с. и батареей емкостью 86,2 кВт*ч, запас хода – 702 км по циклу CLTC. У электроседана первого поколения еще была двухмоторная полноприводная версия (472 л.с.), но сейчас такой вариант не продают.

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Премьеру нового Xpeng P7 проведут в ближайшее время, в продажу эффектный седан должен поступить до конца текущего года. Предшественник сегодня стоит от 249 900 юаней, что эквивалентно примерно 2,8 млн рублей по актуальному курсу.