noads ×

EXEED КЛЮЧАВТО Пулково открылся в Санкт-Петербурге

22.07.2022 191 0 0

15 июля 2022 года в КЛЮЧАВТО стартовали продажи автомобилей китайского премиального бренда EXEED в Санкт-Петербурге. Новый дилерский центр располагается по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Шереметьевская, 17А. Это уже третий дилерский центр марки в портфеле автохолдинга.

Партнерский материал​

Площадь шоурума EXEED КЛЮЧАВТО Пулково составляет 720 м2.

В новом автоцентре можно приобрести новые модели автомобилей EXEED – внедорожники LX, TXL и VX.

Автомобили EXEED, премиальный суббренд автопроизводителя Chery, созданы при участии дизайнеров и инженеров BMW, Jaguar Land Rover и других европейских автомобильных концернов, а их производство осуществляется на базе совместного предприятия с Jaguar Land Rover.

«В основе идеи бренда EXEED лежит сочетание утонченного и современного дизайна, передовых технологических и технических решений с премиальным уровнем качества и сервиса – и это все можно получить за приемлемую цену. Автопроизводитель предоставляет беспрецедентный для рынка срок гарантии – до 7 лет или 200 000 км пробега, – прокомментировала Юлия Овчинникова, директор по развитию автохолдинга КЛЮЧАВТО. – Безусловно, потребитель ценит такой подход бренда – по данным АЕБ, только с января по апрель текущего года продажи EXEED в России выросли на 277%.»

Ознакомиться с ассортиментом и получить консультацию специалистов можно на официальном сайте EXEED КЛЮЧАВТО Пулково или по номеру телефона 8 (812) 445-89-16.

дилер бизнес

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика На деле не просто пшик: почему бензобак шипит при открытии Наверняка многие на заправке замечали, что при откручивании пробки бака раздаётся характерное шипение. Иногда еле слышное, а иногда такое, что становится страшно. Нормально ли это? И откуда... 586 0 0 22.07.2022
Статьи / Авто с пробегом Isuzu Trooper II с пробегом: три полных привода, безупречные автоматы и дизель-миллионник Isuzu Trooper второго поколения – редкий гость на наших дорогах. А ведь кто-то целенаправленно их покупает, но за что? В первой части материала мы разобрались с проблемами, которые могут под... 2481 4 3 20.07.2022
Статьи / Авто недели Уже не страшные коробки и уже страшные моторы: стоит ли покупать Audi Q5 I за 2 миллиона Если уж и покупать кроссовер за 2 миллиона, то премиального бренда – так считают многие, накопившие нужную сумму. В результате вместо Volkswagen Touareg покупают Mercedes-Benz M-class, вмес... 3326 5 3 19.07.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Полный привод, самый мощный мотор и силы в запасе: первый тест Chery Tiggo 8 PRO MAX Появление в российской линейке Chery модели Tiggo 8 PRO MAX можно назвать знаковым для бренда. Почему? Да хотя бы потому, что это первый с 2014 года полноприводный кроссовер Chery, приехавши... 14558 12 44 29.04.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Компактный, доналоговый, с V8 и 16 лет без ремонтов: опыт владения Ford Explorer III Принято считать, что «ездить долго и счастливо» – это не про 15-летние машины. Тем не менее чудеса случаются, и иногда безупречный по техническому состоянию классический рамный внедорожник м... 9982 5 20 14.04.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв V8, рессоры и постоянный полный привод: опыт владения Chevrolet Blazer K5 1974 Глядя на серьезные внедорожники солидных размеров, многие искренне сокрушаются: вот бы такой была наша Нива! На самом деле реально на масштабированную Ниву мало кто похож – разве что трехдве... 8291 1 2 24.02.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings