EXEED КЛЮЧАВТО Пулково открылся в Санкт-Петербурге

15 июля 2022 года в КЛЮЧАВТО стартовали продажи автомобилей китайского премиального бренда EXEED в Санкт-Петербурге. Новый дилерский центр располагается по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Шереметьевская, 17А. Это уже третий дилерский центр марки в портфеле автохолдинга.

Партнерский материал​

Площадь шоурума EXEED КЛЮЧАВТО Пулково составляет 720 м2.



В новом автоцентре можно приобрести новые модели автомобилей EXEED – внедорожники LX, TXL и VX.

Автомобили EXEED, премиальный суббренд автопроизводителя Chery, созданы при участии дизайнеров и инженеров BMW, Jaguar Land Rover и других европейских автомобильных концернов, а их производство осуществляется на базе совместного предприятия с Jaguar Land Rover.

«В основе идеи бренда EXEED лежит сочетание утонченного и современного дизайна, передовых технологических и технических решений с премиальным уровнем качества и сервиса – и это все можно получить за приемлемую цену. Автопроизводитель предоставляет беспрецедентный для рынка срок гарантии – до 7 лет или 200 000 км пробега, – прокомментировала Юлия Овчинникова, директор по развитию автохолдинга КЛЮЧАВТО. – Безусловно, потребитель ценит такой подход бренда – по данным АЕБ, только с января по апрель текущего года продажи EXEED в России выросли на 277%.»

Ознакомиться с ассортиментом и получить консультацию специалистов можно на официальном сайте EXEED КЛЮЧАВТО Пулково или по номеру телефона 8 (812) 445-89-16.