EXEED КЛЮЧАВТО Пулково открылся в Санкт-Петербурге

Партнерский материал
Площадь шоурума EXEED КЛЮЧАВТО Пулково составляет 720 м2.
В новом автоцентре можно приобрести новые модели автомобилей EXEED – внедорожники LX, TXL и VX.
Автомобили EXEED, премиальный суббренд автопроизводителя Chery, созданы при участии дизайнеров и инженеров BMW, Jaguar Land Rover и других европейских автомобильных концернов, а их производство осуществляется на базе совместного предприятия с Jaguar Land Rover.
«В основе идеи бренда EXEED лежит сочетание утонченного и современного дизайна, передовых технологических и технических решений с премиальным уровнем качества и сервиса – и это все можно получить за приемлемую цену. Автопроизводитель предоставляет беспрецедентный для рынка срок гарантии – до 7 лет или 200 000 км пробега, – прокомментировала Юлия Овчинникова, директор по развитию автохолдинга КЛЮЧАВТО. – Безусловно, потребитель ценит такой подход бренда – по данным АЕБ, только с января по апрель текущего года продажи EXEED в России выросли на 277%.»
Ознакомиться с ассортиментом и получить консультацию специалистов можно на официальном сайте EXEED КЛЮЧАВТО Пулково или по номеру телефона 8 (812) 445-89-16.
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