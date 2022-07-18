EXEED – официальный партнер Agalarov Golf & Country Club

EXEED стал автомобильным партнером одного из лучших гольф-клубов России – Agalarov Golf & Country Club. Гости клуба смогут детально познакомиться с автомобилями бренда и оценить их технологичность, комфорт и эстетику.

Партнерский материал

Поддержка гольфа имеет большое значение для EXEED. В философию бренда вписаны ценности, которые ярко воплощены в этом виде спорта: целеустремленность, стратегическое мышление, готовность к смелым решениям, готовность превзойти себя в сочетании с элегантностью и аристократизмом.

В качестве партнера, полностью разделяющего философию EXEED, был выбран Agalarov Golf & Country Club, неоднократно признанный лучшим гольф-клубом России. Синергия спорта и драйва открывает новую главу как для EXEED в России, так и для членов клуба, которые смогут в полной мере оценить стиль и комфорт флагманского полноразмерного внедорожника EXEED VX и среднеразмерного полноприводного EXEED TXL.

Кроме того, имя EXEED будет носить одна из восемнадцати лунок гольф-поля, дающая игрокам возможность забить hole in one – то есть попасть мячом в лунку с одного удара. Имя бренда здесь довольно символично: такие виртуозные удары считаются одними из самых сложных в спорте, для их реализации необходимо не только мастерски владеть техникой игры, но и рисковать, ловить удачу – и путь EXEED к успеху схож с таким точным ударом, попадающим прямо в цель. По статистике Agalarov Golf & Country Club, такие удары случаются раз в год. Игрок, которому это удается, традиционно получает ценный приз. В этом году одной из составляющих выигрыша станет длительный тест-драйв флагмана модельной линейки EXEED – мощного и солидного VX.

«Гольф всегда был и остается одним из самых элегантных и аристократичных видов спорта, – говорит Геннадий Баранов, директор EXEED Cars Russia. – От игроков он требует не только спортивного характера, выдержки, высочайшего профессионализма, но и амбициозности, смелости, готовности пробовать новое. Нам кажется, что все эти качества в полной мере присутствуют в автомобилях EXEED, и наше партнерство с Agalarov Golf & Country Club имеет большие перспективы».