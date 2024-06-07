Exeed RX в России получил классический автомат и кое-что ещё

Кроссовер предложен в новой комплектации, которая отличилась не только наличием другой коробки, но также расширенным списком оборудования.

Паркетник Exeed RX (бренд Exeed принадлежит компании Chery) вышел на российский рынок в прошлом году с бензиновым турбомотором 2.0 (249 л.с., 385 Нм), семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями (7DCT) и полным приводом. А теперь местный офис марки объявил о старте продаж кроссовера с новой коробкой – классическим восьмиступенчатым автоматом Aisin. Отметим, в родном Китае модель уже давно доступна и с 7DCT, и с 8AT.

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Как и прежде, в России Exeed RX бывает исключительно полноприводным, вдобавок кроссовер имеет адаптивную подвеску. Заявлено, что первую «сотню» модель с 8AT наберет за 8,6 секунды, тогда как пятидверка с 7DCT это упражнение проделает за 7,6 секунды. Максимальная скорость едина для всех вариантов – 200 км/ч.



На данный момент Exeed RX с 8АT предложен в единственной и самой роскошной комплектации Premium. Если сравнивать с предыдущей топ-версией Platinum 7DCT, то список оборудования нового исполнения пополнили электропривод рулевой колонки (по высоте и по вылету) и функция массажа водительского кресла (прежде была только у переднего пассажирского). В остальном оснащение идентично Platinum: это обивка Nappa, вентиляция кресел второго ряда, ионизация и ароматизация воздуха в салоне, оттоманка с электрической регулировкой для пассажира спереди, система предупреждения о быстром приближении другой машины.



Все три версии RX (начальная называется Prestige) также имеют панорамную крышу, обогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, подогрев руля и всех кресел, вентиляцию передних сидений, двухзонный климат-контроль, объединенные виртуальную приборку и тачскрин мультимедийной системы, беспроводную зарядку для смартфона, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе движения, мониторинга «слепых» зон и помощи в пробках.

Рекомендованная цена Exeed RX Premium 8AT – 5 550 000 рублей. Версия Platinum 7DCT сейчас стоит 5 450 000 рублей, а базовый кроссовер RX Prestige 7DCT обойдется в 5 150 000 рублей (цены указаны без учета акций).