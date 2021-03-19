FAW готовит ещё одну модель с оптикой «под Cadillac»: теперь кросс-хэтч, и он уже засвечен

«Пятидверка» с «внедорожным» обвесом, вероятно, разделила платформу и мотор с двумя другими моделями, чей облик выполнен в новом фирменном стиле. На рынок хэтч может выйти уже в этом году.

Три года назад концерн FAW переименовал на родине суббренд Besturn в Bestune, а затем сменился еще и фирменный стиль, его главная «фишка» — клыкастая головная оптика, как у Кадиллаков. Первой на себя такие фары нацепила модель B70 нового поколения, которая из седана превратилась в лифтбек. Вторым стал кроссовер T55, стартовавший в Китае буквально на днях. И вот на подходе еще одна модель с новым дизайном: снимки тестового образца опубликовало «поднебесное» издание Autohome.

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Машина на шпионских фото, скорее, представляет собой кросс-хэтчбек, однако китайские медиа считают новинку купеобразным паркетником, одним из главных конкурентов которого станет Mazda CX-4 («купе» Мазды доступно только в КНР). Как бы то ни было, за «кроссоверность» отвечает неокрашенный пластиковый обвес, на крыше установили рейлинги. Также модель получила огромную нижнюю решетку, крупный спойлер на багажной двери и зеркала на отдельных ножках.

Кстати, капот такой же, как у B70, то есть лифтбек, очевидно, и стал донором для безымянной пока новинки Bestune. О том же говорит и салон: внутри кросс-хэтч повторил B70, причем почти дословно. Особенности – объединенные виртуальная «приборка» и тачскрин мультимедийной системы, усеченное рулевое колесо и расположенный под центральными дефлекторами еще один экран, на который выведено управление «климатом», при этом на нижнем дисплее есть шайбы.



Напомним, лифтбек Bestune B70 построен на свежей платформе FMA, та же «тележка» лежит и в основе T55. По своим габаритам кросс-хэтч, видимо, ближе именно к «семидесятому». Длина последнего равна 4810 мм, колесная база – 2800 мм. У паркетника Bestune T55 эти показатели составляют 4437 и 2650 мм соответственно.

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Двигатель новой «пятидверке» наверняка достался от родственников. Речь идет о бензиновой «турбочетверке» 1.5 мощностью 169 л.с. B70 и T55 предлагаются с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, лифтбеку еще положена шестиступенчатая «механика». Полного привода у родни кросс-хэтча нет, так что и он, видимо, будет доступен только в переднеприводном исполнении.



На домашний рынок новая модель Bestune должна выйти до конца текущего года. По цене можно ориентироваться на лифтбек B70 – от 99 000 до 139 900 юаней, что эквивалентно примерно 1 121 000 – 1 585 000 рублей по актуальному курсу.

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FAW готовит новинки и для России, правда, модели с дизайном «под Cadillac» среди них пока не значатся: у нас ближайшей премьерой станет кроссовер T77.

