FCA продаёт Magneti Marelli японцам за 6,2 млрд евро

Разговоры о том, что FCA хочет продать Magneti Marelli, ходили давно, но бывший глава концерна Серджио Маркионне, скоропостижно скончавшийся в июле этого года, никак не мог найти подходящего покупателя, точнее не хотел отдавать придворного производителя автомобильных комплектующих задёшево. В числе последних претендентов называлась корейская группа компаний Samsung, но в итоге Magneti Marelli отойдёт японской Calsonic Kansei, о чем сегодня сообщила пресс-служба FCA. Сумма сделки составит 6,2 млрд евро (7,1 млрд долларов), она будет закрыта в середине 2019 года после получения одобрения со стороны регуляторов и утряски всех формальностей.

В рейтинге крупнейших в мире поставщиков автомобильных комплектующий по состоянию на лето 2018-го Magneti Marelli и Calsonic Kansei стоят рядом, на 28 и 29 местах соответственно с годовой выручкой более 9 млрд долларов у каждой. Для сравнения скажем, что тройка лидеров – Bosch, Denso и Magna – имеют выручку в 47, 41 и 39 млрд долларов соответственно. Ожидается, что после слияния новообразованная Magneti Marelli CK Holdings взлетит на седьмое место рейтинга поставщиков, а выручка поднимется до 17,5 млрд долларов. Любопытно, что крупным акционером Calsonic Kansei долгое время была фирма Nissan, но в прошлом году она продала свою долю американскому инвестиционному фонду частных инвестиций Kohlberg Kravis Roberts & Co.

Рынок позитивно встретил известие о крупной сделки: акции Fiat Chrysler Automobiles за день подорожали более чем на 5%. Дело в том, что Magneti Marelli считается плохо предсказуемым активном в свете больших перемен в сегменте автомобильных комплектующих. Поставщики стоят на пороге эры глобальной электрификации транспортных средств и автономного вождения. Оба направления требуют серьезных инвестиций и взятия на себя дополнительных рисков, а FCA сейчас находится не в том, состоянии, чтобы лишний раз рисковать, ей проще сосредоточится на производстве конечной продукции, то есть автомобилей. Понятно, что Magneti Marelli CK Holdings в ближайшие годы будет основным поставщиком комплектующих для FCA. В состав новообразованной компании войдут порядка 200 предприятий и научно-исследовательских центров по всему миру.