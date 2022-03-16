Fiat готовит новый кроссовер, который получит внешность в стиле концепта Centoventi

Итальянская марка может представить свой новый компактный SUV во второй половине 2023 года. Предполагается, что у него будут несколько гибридных, а также полностью электрическая версии.

Автогигант Stellantis был образован в начале прошлого года путём слияния итало-американского концерна FCA и французской группы PSA (названия сторон объединения на данный момент не используются). В его состав вошли все четырнадцать брендов, принадлежащих участникам соглашения, в списке: Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram и Vauxhall.



На фото: концепт Fiat Centoventi

О дальнейших планах по развитию марки Fiat стало известно летом 2021 года. Тогда глава марки и директор по маркетингу корпорации Stellantis Оливье Франсуа рассказал о том, что к 2030 году модельная линейка бренда в Европе будет полностью электрифицирована. Кроме того, в ближайшей перспективе в задачи автогиганта входит восстановление объёмов продаж итальянского бренда и возвращение прибыльности.

По данным сайта Carsalesbase, продажи Fiat в Европе снижаются в течение последних четырёх лет. Особенно заметным был спад по итогам «ковидного» 2020-го, когда дилеры реализовали всего 475 041 шт. (на 24,7% меньше, чем в 2019 году). За 2021-ый старосветские клиенты купили 467 940 машин (на 1,5% меньше, чем годом ранее). Отметим, за последние десять лет пиковым для марки являлся 2017-ый – тогда автомобили Fiat разошлись в Европе тиражом в 769 670 единиц.



На фото: салон концепта Fiat Centoventi

Чтобы нарастить продажи, Fiat собирается выпустить несколько новинок. Ожидается, что в их числе окажется компактный кроссовер, имя которого пока не сообщается. Не исключено, что он станет первенцем линейки моделей, которые получат оформление экстерьера в стиле концепта Centoventi. Напомним, этот шоу-кар был представлен весной 2019 года в рамках автосалона в Женеве.

Ожидается, что длина нового паркетника Fiat составит около 4,5 метра. Информации о том, как будет выглядеть будущая модель итальянской марки, пока нет. Свой вариант экстерьера SUV представил дизайнер испанского издания motor.es. Судя по рендеру, у модели будут сравнительно небольшие светодиодные фары округлой формы, соединённые между собой решёткой радиатора с рисунков в виде горизонтальных штрихов (у электроверсии на этом месте будет заглушка).



Рендер нового кроссовера Fiat

В нижней части переднего бампера нового небольшого кроссовера Fiat виден сравнительно «скромный» по размерам воздухозаборник, по бокам от него расположились скруглённые квадраты «противотуманок». Оформление профиля позаимствовано у концепта Centoventi, на крыше автомобиля размещены рейлинги.

Ожидается, что в основу будущего кроссовера Fiat ляжет модернизированная платформа CMP (Common Modular Platform), а «зелёный» вариант будет базироваться на «тележке» e-CMP. Официальной информации о «начинке» новинки пока нет. Предполагается, что версий с ДВС у модели будет несколько, но все они будут в составе различных гибридных установок. Ожидается, что у электрической модификации запас хода без подзарядки составит около 400 км. По предварительным данным, премьера паркетника пройдёт во второй половине 2023 года, а продажи стартуют в начале 2024-го.

