Fiat готовит новый «приподнятый» универсал для Европы: первое изображение

Fiat Tipo актуального поколения появился в 2015 году (напомним, в 80-х годах прошлого века в гамме бренда уже была модель с таким названием). Сначала на рынок вышел седан, а в 2016-ом гамму дополнили хэтчбек и универсал. В конце прошлого года итальянская марка представила обновлённую версию Tipo (во всех вариантах кузова), а также расширила семейство за счёт кросс-версии хэтчбека.



На фото: актуальный универсал Fiat Tipo 1 / 2 На фото: актуальный универсал Fiat Tipo 2 / 2

Отметим, продажи Fiat Tipo на старосветском рынке снижаются с 2018 года. Так, по итогам «ковидного» 2020-го клиенты купили в общей сложности 53 452 экземпляра, что на 37% меньше, чем годом ранее. Для сравнения, в 2017-ом показатель модели был равен 123 762 шт. В текущем году по-прежнему наблюдается отрицательная динамика, хотя и не такая заметная: за январь-сентябрь европейские дилеры реализовали 31 648 машин, что на 18% меньше, чем за первые три квартала 2020-го.



На фото: хэтчбек Fiat Tipo Cross 1 / 2 На фото: хэтчбек Fiat Tipo Cross 2 / 2

Ожидается, что в относительно скором времени семейство актуального Fiat Tipo будет расширено за счёт ещё одной кросс-версии, на этот раз универсала. Как сообщает испанское издание motor.es, Fiat Tipo Cross SW может добраться до дилерских центров в Европе уже в первой половине следующего года. Ранее прототип в камуфляже уже ловили в ходе дорожных испытаний.

Пока что никаких официальных снимков будущего «приподнятого» универсала Tipo опубликовано не было. Это дало возможность художникам пофантазировать об экстерьере кросс-версии «сарая». Свой вариант предложил дизайнер motor.es. Судя по рендеру, в основу ожидаемо был взят стандартный универсал обновлённой в прошлом году модели, при этом ему добавили «псевдо-внедорожных» элементов по аналогии с хэтчбеком Tipo Cross.



Рендер Fiat Tipo Cross SW

У кросс-универсала в отличие от обычной «пятидверки» решётка радиатора с иным рисунком (он похож на сетку, тогда как у стандартных вариантов – короткие горизонтальные линии). По периметру кузова нижняя часть автомобиля защищена пластиковым обвесом: основная часть выполнена в чёрном цвете, отдельные элементы – в серебристом. На крыше есть рейлинги.

Изображений кормы и салона будущей новинки итальянской марки пока нет, хотя интерьер, вероятно, будет таким же, как и у других представителей семейства. Ожидается, что Fiat Tipo Cross SW получит перенастроенную подвеску и будет обут в высокопрофильные шины. В итоге, также как и у кросс-хэтчбека, дорожный просвет у такого «сарая» по сравнению со стандартным универсалом вырастет почти на 40 мм.



На фото: салон Fiat Tipo Cross

В моторной гамме сюрпризов не ожидается. Напомним, в линейку актуального Tipo входит 1,0-литровая «турботройка» GSE T3 из линейки FireFly Turbo, его отдача составляет 100 л.с., а максимальный крутящий момент – 190 Нм. Кроме того, модель предлагается с турбодизелями 1.3 Multijet II (95 л.с.) и 1.6 Multijet II (130 л.с.). В пару к ним идут пяти- и шестиступенчатые механические коробки передач. Стартовый ценник кросс-хэтчбека Tipo в Италии на сегодняшний день составляет 13 900 евро (эквивалентно примерно 1,15 млн рублей по текущему курсу), стоимость Fiat Tipo Cross SW станет известна позже.

