Финал Чемпионата России по Автозвуку Rasca 27 августа

Партнерский материал

Состязания по автозвуку- наиболее уникальный вид автосоревнований. Только здесь вы увидите автомобили способные мощностью своих звуковых систем вызвать маленькое землетрясение. От звука которых вылетают лобовые стекла и деформируются кузова.

Вы будете свидетелем установления мировых рекордов!

Каждая машина станет вашей персональной фотозоной!

Десятки прокаченных тачек // Фудкорт с эксклюзивным стритфудом // Чилаут зона // Уникальный контент для ваших соц сетей

Ждем вас на Парковке ТРК Vegas Crocus City​

66-й км, МКАД, м. Мякинино, Москва

С 10:00 до 19:00, вход свободный