Авто и общество ×

Финал Чемпионата России по Автозвуку Rasca 27 августа

26.08.2022 113 0 0

Приглашаем вас на Финал Чемпионата России по Автозвуку Rasca в Москве.  Мероприятия проводятся при поддержке Колёса.ru!

 

Партнерский материал

Состязания по автозвуку- наиболее уникальный вид автосоревнований. Только здесь вы увидите автомобили способные мощностью своих звуковых систем вызвать маленькое землетрясение. От звука которых вылетают лобовые стекла и деформируются кузова.

Вы будете свидетелем установления мировых рекордов!

Каждая машина станет вашей персональной фотозоной!

 Десятки прокаченных тачек // Фудкорт с эксклюзивным стритфудом // Чилаут зона // Уникальный контент для ваших соц сетей

Ждем вас на Парковке ТРК Vegas Crocus City​

66-й км, МКАД, м. Мякинино, Москва

С 10:00 до 19:00, вход свободный

Россия авто и общество

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Интересно Урал-292: что внутри у самой крутой советской автомагнитолы и почему она была такой дорогой На этой магнитоле закончилось аутентичное советское кар-аудио – после нее заводы полностью перешли на отверточную сборку китайских «балалаек», а после – и на заказы готовой продукции в Азии... 3188 0 9 24.08.2022
Статьи / Популярные вопросы Что делать, если виновник скрылся с места ДТП, и можно ли получить страховые выплаты Недавно мы разбирались в том, что грозит за оставление места ДТП и в каких случаях можно уехать с места ДТП законно и безнаказанно. Но что делать, если вы оказались в обратной ситуации: ва... 843 0 31 22.08.2022
Статьи / Авто с пробегом 5 причин покупать и не покупать Hyundai i40 Если вы ищете крупный седан для себя и семьи, но цены на новые автомобили сегмента D кажутся вам совершенно неподъемными, то можно обратиться к свежим вариантам на вторичном рынке. И если за... 3028 14 1 21.08.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Полный привод, самый мощный мотор и силы в запасе: первый тест Chery Tiggo 8 PRO MAX Появление в российской линейке Chery модели Tiggo 8 PRO MAX можно назвать знаковым для бренда. Почему? Да хотя бы потому, что это первый с 2014 года полноприводный кроссовер Chery, приехавши... 16623 12 44 29.04.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Компактный, доналоговый, с V8 и 16 лет без ремонтов: опыт владения Ford Explorer III Принято считать, что «ездить долго и счастливо» – это не про 15-летние машины. Тем не менее чудеса случаются, и иногда безупречный по техническому состоянию классический рамный внедорожник м... 11964 5 20 14.04.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор от Mercedes, эмблема от Renault, сборка от Dacia: тест-драйв европейского Logan 1,0 Казалось бы, что нового можно рассказать про Renault Logan второго поколения, известный каждому российскому таксисту, что называется, вдоль и поперёк? Однако конкретно в этом автомобиле есть... 7556 10 41 13.08.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings