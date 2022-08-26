Финал Чемпионата России по Автозвуку Rasca 27 августа

Партнерский материал
Состязания по автозвуку- наиболее уникальный вид автосоревнований. Только здесь вы увидите автомобили способные мощностью своих звуковых систем вызвать маленькое землетрясение. От звука которых вылетают лобовые стекла и деформируются кузова.
Вы будете свидетелем установления мировых рекордов!
Каждая машина станет вашей персональной фотозоной!
Десятки прокаченных тачек // Фудкорт с эксклюзивным стритфудом // Чилаут зона // Уникальный контент для ваших соц сетей
Ждем вас на Парковке ТРК Vegas Crocus City
66-й км, МКАД, м. Мякинино, Москва
С 10:00 до 19:00, вход свободный
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