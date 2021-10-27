Партнерский материал
Олег ПЕТРИКОВ, руководитель СМП РСКГ:
«Промоутер Российской серии кольцевых гонок, SMP Racing, был готов к тому, что этап пройдет без зрителей. Однако эпидемиологическая ситуация ухудшается, и теперь даже участникам для допуска к соревнованиям нужно будет предъявить QR-код, подтверждающий факт вакцинации или перенесенного заболевания коронавирусом.
Но вместе с руководителями Российской автомобильной федерации и Сочи Автодрома мы согласовываем порядок проведения соревнований, чтобы финал СМП РСКГ состоялся в запланированные даты.
Борьба будет острой, поэтому я желаю спортсменам удачи, а болельщикам напоминаю, что трансляции воскресных гонок выйдут на телеканалах группы Матч ТВ и, разумеется, на нашем YouTube-канале».
В пяти классах СМП РСКГ судьба титулов и призовых мест еще не решена. Достаточно посмотреть на положение пилотов в турнире и вспомнить, что за этап можно заработать до 53 очков! И тогда станет ясно: сражение будет идти до последнего поворота. Ведь лидеры еще не гарантировали себе победу, и еще больше пилотов претендуют на призовые места.
|TCR RUSSIA/ТУРИНГ
|1
|Кирилл Ладыгин, LADA Sport ROSNEFT
|LADA Vesta
|204
|2
|Дмитрий Брагин, СТК «ТАИФ МОТОРСПОРТ»
|Audi RS3 LMS
|173
|3
|Андрей Масленников, ЛУКОЙЛ РЕЙСИНГ Тим
|Hyundai i30 N
|151
|4
|Иван Лукашевич, ЛУКОЙЛ РЕЙСИНГ Тим
|Hyundai i30 N
|144
|5
|Захар Слуцкий, Carville Racing
|Hyundai i30 N
|143
|ТУРИНГ-ЛАЙТ
|1
|Петр Плотников, Академия ралли
|Volkswagen Polo
|212
|2
|Иван Чубаров, LADA Sport ROSNEFT
|LADA Granta
|194
|3
|Андрей Радошнов, Speed Way Ранчо
|Peugeot 208
|193
|4
|Леонид Панфилов, LADA Sport ROSNEFT
|LADA Granta
|169
|5
|Роман Голиков, Speed Way Ранчо
|Peugeot 208
|152
|СУПЕР-ПРОДАКШН
|1
|Дмитрий Лебедев, Sofit-Racing Team
|Subaru BRZ
|180
|2
|Вадим Антипов, Sofit-Racing Team
|Subaru BRZ
|165
|3
|Владимир Шешенин, LADA Sport ROSNEFT
|LADA Vesta
|154
|4
|Николай Виханский, RHHCC Racing Team
|Honda Civic
|141
|5
|Максим Чернев, Личный зачет
|LADA Vesta
|140
|S1600
|1
|Егор Санин, Innostage — AG Team
|Kia Rio X-Line
|221
|2
|Рустам Фатхутдинов, AKHMAT Racing Team
|Hyundai Solaris
|220
|3
|Василий Владыкин, GTE Racing Team
|LADA Granta
|120
|4
|Михаил Грачев, AKHMAT Racing Team 2
|LADA Granta
|119
|5
|Станислав Новиков, AG Team
|Kia Rio X-Line
|116
|SMP GT4 RUSSIA
|1
|Денис Ременяко, CapitalRT MotorSharks
|Mercedes-AMG GT4
|222
|2
|Антон Немкин, CapitalRT MotorSharks
|Mercedes-AMG GT4
|205
|3
|Сергей Столяров, YADRO Motorsport
|Mercedes-AMG GT4
|177
|4
|Марат Хайров, Личный зачет
|BMW M4 GT4
|161
|5
|Вадим Мещеряков, RScar motorsport
|Mercedes-AMG GT4
|137
В истории СМП РСКГ сочинский этап пройдет в шестой раз. За прошлые годы накопилась статистика побед, и интересно посмотреть, улыбнется ли удача тем же фаворитам, или Сочи Автодром даст шанс новым героям.
Из действующих пилотов класса TCR Russia/Туринг трижды побеждал Дмитрий Брагин, одна победа у Ивана Лукашевича. В Супер-продакшн у Вадима Антипова и Максима Чернева по две победы.
В Туринг-Лайте из триумфаторов прошлых лет в этом классе остался только Андрей Радошнов – он одержал на этой трассе одну победу. Аналогичная ситуация и в S1600: среди тех, кто продолжает выступать в этом зачете, победу в Сочи оформлял только Егор Санин.
Ну а пилотам зачета SMP GT4 Russia только предстоит открыть счет победам – этот класс впервые стартует на трассе в Олимпийском парке.
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