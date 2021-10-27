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  • Финал СМП РСКГ-2021: битва за титулы 30 и 31 октября на Сочи Автодроме станут известны имена лучших автогонщиков России

Финал СМП РСКГ-2021: битва за титулы 30 и 31 октября на Сочи Автодроме станут известны имена лучших автогонщиков России

27.10.2021 69 0 0

Расписание 7 этапа СМП РСКГ-2021, который пройдет на гоночной трассе в Олимпийском парке Сочи, включает шесть гонок. Все они запланированы на воскресенье, 31 октября, а днем раньше состоятся квалификации, которые определят порядок старта в решающих заездах сезона.

 
Партнерский материал

Олег ПЕТРИКОВ, руководитель СМП РСКГ:

«Промоутер Российской серии кольцевых гонок, SMP Racing, был готов к тому, что этап пройдет без зрителей. Однако эпидемиологическая ситуация ухудшается, и теперь даже участникам для допуска к соревнованиям нужно будет предъявить QR-код, подтверждающий факт вакцинации или перенесенного заболевания коронавирусом.

Но вместе с руководителями Российской автомобильной федерации и Сочи Автодрома мы согласовываем порядок проведения соревнований, чтобы финал СМП РСКГ состоялся в запланированные даты.
 
Борьба будет острой, поэтому я желаю спортсменам удачи, а болельщикам напоминаю, что трансляции воскресных гонок выйдут на телеканалах группы Матч ТВ и, разумеется, на нашем YouTube-канале».
В пяти классах СМП РСКГ судьба титулов и призовых мест еще не решена. Достаточно посмотреть на положение пилотов в турнире и вспомнить, что за этап можно заработать до 53 очков! И тогда станет ясно: сражение будет идти до последнего поворота. Ведь лидеры еще не гарантировали себе победу, и еще больше пилотов претендуют на призовые места.
TCR RUSSIA/ТУРИНГ
1Кирилл Ладыгин, LADA Sport ROSNEFTLADA Vesta204
2Дмитрий Брагин,  СТК «ТАИФ МОТОРСПОРТ»Audi RS3 LMS173
3Андрей Масленников, ЛУКОЙЛ РЕЙСИНГ Тим
Hyundai i30 N151
4Иван Лукашевич, ЛУКОЙЛ РЕЙСИНГ Тим
Hyundai i30 N144
5Захар Слуцкий, Carville Racing
Hyundai i30 N143
ТУРИНГ-ЛАЙТ
1Петр Плотников, Академия ралли
Volkswagen Polo212
2Иван Чубаров, LADA Sport ROSNEFT
LADA Granta194
3Андрей Радошнов, Speed Way Ранчо
Peugeot 208193
4Леонид Панфилов, LADA Sport ROSNEFT
LADA Granta169
5Роман Голиков, Speed Way Ранчо
Peugeot 208152
СУПЕР-ПРОДАКШН
1Дмитрий Лебедев, Sofit-Racing Team
Subaru BRZ180
2Вадим Антипов, Sofit-Racing Team
Subaru BRZ165
3Владимир Шешенин, LADA Sport ROSNEFT
LADA Vesta154
4Николай Виханский, RHHCC Racing Team
Honda Civic141
5Максим Чернев, Личный зачет
LADA Vesta140
S1600
1Егор Санин, Innostage — AG Team
Kia Rio X-Line221
2Рустам Фатхутдинов, AKHMAT Racing Team
Hyundai Solaris220
3Василий Владыкин, GTE Racing Team
LADA Granta120
4Михаил Грачев, AKHMAT Racing Team 2
LADA Granta119
5Станислав Новиков, AG Team
Kia Rio X-Line116
SMP GT4 RUSSIA
1Денис Ременяко, CapitalRT MotorSharks
Mercedes-AMG GT4222
2Антон Немкин, CapitalRT MotorSharks
Mercedes-AMG GT4205
3Сергей Столяров, YADRO Motorsport
Mercedes-AMG GT4177
4Марат Хайров, Личный зачет
BMW M4 GT4161
5Вадим Мещеряков, RScar motorsport
Mercedes-AMG GT4137

В истории СМП РСКГ сочинский этап пройдет в шестой раз. За прошлые годы накопилась статистика побед, и интересно посмотреть, улыбнется ли удача тем же фаворитам, или Сочи Автодром даст шанс новым героям.

Из действующих пилотов класса TCR Russia/Туринг трижды побеждал Дмитрий Брагин, одна победа у Ивана Лукашевича. В Супер-продакшн у Вадима Антипова и Максима Чернева по две победы.

В Туринг-Лайте из триумфаторов прошлых лет в этом классе остался только Андрей Радошнов – он одержал на этой трассе одну победу. Аналогичная ситуация и в S1600: среди тех, кто продолжает выступать в этом зачете, победу в Сочи оформлял только Егор Санин.

Ну а пилотам зачета SMP GT4 Russia только предстоит открыть счет победам – этот класс впервые стартует на трассе в Олимпийском парке.

автоспорт

 

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