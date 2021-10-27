Расписание 7 этапа СМП РСКГ-2021, который пройдет на гоночной трассе в Олимпийском парке Сочи, включает шесть гонок. Все они запланированы на воскресенье, 31 октября, а днем раньше состоятся квалификации, которые определят порядок старта в решающих заездах сезона.

Партнерский материал

Олег ПЕТРИКОВ, руководитель СМП РСКГ:

«Промоутер Российской серии кольцевых гонок, SMP Racing, был готов к тому, что этап пройдет без зрителей. Однако эпидемиологическая ситуация ухудшается, и теперь даже участникам для допуска к соревнованиям нужно будет предъявить QR-код, подтверждающий факт вакцинации или перенесенного заболевания коронавирусом.



Но вместе с руководителями Российской автомобильной федерации и Сочи Автодрома мы согласовываем порядок проведения соревнований, чтобы финал СМП РСКГ состоялся в запланированные даты.



Борьба будет острой, поэтому я желаю спортсменам удачи, а болельщикам напоминаю, что трансляции воскресных гонок выйдут на телеканалах группы Матч ТВ и, разумеется, на нашем YouTube-канале».

В пяти классах СМП РСКГ судьба титулов и призовых мест еще не решена. Достаточно посмотреть на положение пилотов в турнире и вспомнить, что за этап можно заработать до 53 очков! И тогда станет ясно: сражение будет идти до последнего поворота. Ведь лидеры еще не гарантировали себе победу, и еще больше пилотов претендуют на призовые места.



TCR RUSSIA/ТУРИНГ 1 Кирилл Ладыгин, LADA Sport ROSNEFT LADA Vesta 204 2 Дмитрий Брагин, СТК «ТАИФ МОТОРСПОРТ» Audi RS3 LMS 173 3 Андрей Масленников, ЛУКОЙЛ РЕЙСИНГ Тим

Hyundai i30 N 151 4 Иван Лукашевич, ЛУКОЙЛ РЕЙСИНГ Тим

Hyundai i30 N 144 5 Захар Слуцкий, Carville Racing

Hyundai i30 N 143 ТУРИНГ-ЛАЙТ 1 Петр Плотников, Академия ралли

Volkswagen Polo 212 2 Иван Чубаров, LADA Sport ROSNEFT

LADA Granta 194 3 Андрей Радошнов, Speed Way Ранчо

Peugeot 208 193 4 Леонид Панфилов, LADA Sport ROSNEFT

LADA Granta 169 5 Роман Голиков, Speed Way Ранчо

Peugeot 208 152 СУПЕР-ПРОДАКШН 1 Дмитрий Лебедев, Sofit-Racing Team

Subaru BRZ 180 2 Вадим Антипов, Sofit-Racing Team

Subaru BRZ 165 3 Владимир Шешенин, LADA Sport ROSNEFT

LADA Vesta 154 4 Николай Виханский, RHHCC Racing Team

Honda Civic 141 5 Максим Чернев, Личный зачет

LADA Vesta 140 S1600 1 Егор Санин, Innostage — AG Team

Kia Rio X-Line 221 2 Рустам Фатхутдинов, AKHMAT Racing Team

Hyundai Solaris 220 3 Василий Владыкин, GTE Racing Team

LADA Granta 120 4 Михаил Грачев, AKHMAT Racing Team 2

LADA Granta 119 5 Станислав Новиков, AG Team

Kia Rio X-Line 116 SMP GT4 RUSSIA 1 Денис Ременяко, CapitalRT MotorSharks

Mercedes-AMG GT4 222 2 Антон Немкин, CapitalRT MotorSharks

Mercedes-AMG GT4 205 3 Сергей Столяров, YADRO Motorsport

Mercedes-AMG GT4 177 4 Марат Хайров, Личный зачет

BMW M4 GT4 161 5 Вадим Мещеряков, RScar motorsport

Mercedes-AMG GT4 137

В истории СМП РСКГ сочинский этап пройдет в шестой раз. За прошлые годы накопилась статистика побед, и интересно посмотреть, улыбнется ли удача тем же фаворитам, или Сочи Автодром даст шанс новым героям.

Из действующих пилотов класса TCR Russia/Туринг трижды побеждал Дмитрий Брагин, одна победа у Ивана Лукашевича. В Супер-продакшн у Вадима Антипова и Максима Чернева по две победы.



В Туринг-Лайте из триумфаторов прошлых лет в этом классе остался только Андрей Радошнов – он одержал на этой трассе одну победу. Аналогичная ситуация и в S1600: среди тех, кто продолжает выступать в этом зачете, победу в Сочи оформлял только Егор Санин.



Ну а пилотам зачета SMP GT4 Russia только предстоит открыть счет победам – этот класс впервые стартует на трассе в Олимпийском парке.

