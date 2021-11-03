Финал СМП РСКГ-2021: драматичная развязка сезона

На Сочи Автодроме определились лучшие гонщики страны. Но гонки еще не закончены!

Партнерский материал

В последние выходные октября на Сочи Автодроме разрешился спор за звание чемпионов и обладателей Кубков России по автомобильным кольцевым гонкам – СМП РСКГ. Только в одном из пяти классов точка была поставлена в первом же заезде, в остальных зачетах борьба шла до финиша вторых гонок.

Олег Петриков, руководитель СМП РСКГ:

«На финал приехали 68 пилотов – даже те, кто уже не участвовал в розыгрыше призовых мест, не были статистами. Каждый заезд был наполнен борьбой, а целеустремленностью и мужеством пилотов можно только восхищаться.

Великолепная трасса в Олимпийском парке Сочи порадовала отличной погодой, и очередной сезон Российской серии кольцевых гонок завершился на высокой ноте.

Записи всех гонок доступны на нашем YouTube-канале. Если хотите насладиться ими в полной мере – рекомендую посмотреть их до того, как прочитаете имена победителей».

В классе TCR Russia/Туринг квалификацию выиграл Егор Оруджев (Audi RS3 LMS, LUKOIL Racing), однако в утренней гонке стал только вторым, пропустив вперед Михаила Митяева (LADA Vesta, LADA Sport ROSNEFT). Тройку замкнул Артем Слуцкий (Hyundai i30 N, Carville Racing) – отличный результат для пилота, который проводит в СМП РСКГ лишь второй этап!

А Кириллу Ладыгину хватило четвертого места, чтобы обезопасить себя от претензий на титул. Ведь его главный соперник Дмитрий Брагин на первом же круге попал в аварию, которая со стороны выглядела тотальной: в самом скоростном повороте Сочи Автодрома его Audi RS3 в цветах ТАИФ Моторспорт отправилась в отбойник задом наперед. Однако не просто сохранила подвижность: под конец гонки Брагин заехал в боксы, установил свежие покрышки и, вернувшись в гонку, показал лучший круг.

Брагин не терял надежды и во второй гонке. Блестящий прорыв на второе место и непрекращающиеся посягательства на лидерство Павла Кальмановича (Cupra Leon, AG Team). И это при том, что победа для Брагина была уже не важна – он в любом случае оформлял вице-чемпионство. А вот Кальманович мог бы претендовать на бронзу по итогам сезона, но ее забрал Михаил Митяев, который в заключительной гонке приехал третьим. Финишируй Митяев ступенькой ниже – и награда досталась бы Кальмановичу: их разделило всего 3 очка!

В зачете суперкаров SMP GT4 Russia итоги сочинского этапа предварительные: судьи Российской автомобильной федерации уточняют технические нюансы с представителями SRO – международного промоутера классов GT. Утверждение блестящих результатов Александра Масленникова, выступающего на KTM X-Bow, под вопросом: петербуржец выиграл первую гонку и финишировал вторым в завершающей, но к параметрам мотора его болида есть вопросы. Пока призерами первой гонки числятся Антон Немкин (Mercedes-AMG GT4, Capital RT MotorSharks) и Вадим Мещеряков (Mercedes-AMG GT4, RScar). Вторую выиграл Денис Ременяко, компанию на подиуме ему и Масленникову составил Александр Вайнтруб.

Но даже если KTM попадет под санкции, все равно на итоги сезона это не повлияет: Денис Ременяко отстоял титул, Антон Немкин – серебряный призер, Сергей Столяров (Mercedes-AMG GT4, YADRO Motorsport) – бронзовый призер Кубка РАФ.

В классе Туринг-Лайт не было равных Ивану Чубарову (LADA Granta, LADA Sport ROSNEFT): он выиграл квалификацию и обе гонки. Он же и оформил чемпионство. А призеры в заездах менялись: в первой гонке на подиум поднялись Алексей Савин (Hyundai Solaris, B-Tuning YUKA Pro Racing Team) и Роман Голиков (Peugeot 208, Speedway Rancho). А во второй – Артем Фридман (Volkswagen Polo, FAS Motorsport) и Леонид Панфилов (LADA Granta, LADA Sport ROSNEFT).

Но призерами сезона стали не они, а Петр Плотников (Volkswagen Polo, Академия ралли) и Андрей Радошнов (Peugeot 208, Speedway Ранчо).

В S1600 в обеих гонках на подиуме побывал Егор Санин (Kia Rio, AKHMAT Racing Team) – в качестве победителя и бронзового призера. В первом случае компанию ему составили Рустам Фатхутдинов (Hyundai Solaris, AKHMAT Racing Team) и Василий Владыкин (LADA Granta, GTE RT), во втором – победитель Михаил Грачев (LADA Granta, AKHMAT Racing Team) и Илья Родькин (Kia Rio, AG Team).

И такой расклад подарил Егору Санину Кубок России – ведь его ближайшим соперником был Рустам Фатхутдинов, но вторая гонка сложилась для него неудачно: 15 место на финише и вовсе аннулировали из-за столкновения с соперником. Но так или иначе именно Рустам Фатхутдинов становится серебряным призером Кубка России. А бронза достается Василию Владыкину – при равенстве очков с титулованным Михаилом Грачевым у него больше побед в сезоне!

Судьба Кубка России в классе Супер-продакшн тоже под вопросом: команда LADA Sport ROSNEFT подала апелляции на Sofit Racing Team, усомнившись в соответствии весовых параметров машин соперников требованиям.

По факту первую гонку сочинского этапа выиграл Николай Виханский (Honda Civic, RHHCC RT), вторым и третьим финишировали Владимир Шешенин (LADA Vesta, LADA Sport ROSNEFT) и Самвел Искоянц (Subaru BRZ, Sofit Racing). Во второй победителем стал Вадим Антипов (Subaru BRZ, Sofit Racing), призерами – Самвел Искоянц и Владимир Шешенин.

И при утверждении результатов этапа обладателем Кубка России в этом зачете становится Вадим Антипов, его напарник Дмитрий Лебедев – серебряным призером. А Владимир Шешенин претендует на третье место! Но все решится позже – на заседании апелляционного суда.

А пилотам классов TCR Russia/Туринг и SMP GT4 Russia предстоит еще одна встреча – уже вне рамок СМП РСКГ.

Ведь 27 и 28 ноября здесь же, на Сочи Автодроме, впервые пройдет российский этап Кубка мира по кузовным автогонкам – FIA WTCR. И пилоты СМП РСКГ выступят здесь в гонках поддержки, а новоиспеченный чемпион и призер Туринга Кирилл Ладыгин и Михаил Митяев заявлены непосредственно в гонки престижного мирового турнира!

Информация о мероприятии и билетах – на сайте промоутера.

