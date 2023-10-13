Финишная прямая автопробега грузового транспорта DONGFENG

Автомобили DONGFENG преодолел уже более 3600 километров, посетив восемь крупных городов России: Санкт-Петербург, Москва, Воронеж, Саратов, Нижний Новгород, Елабуга, Челябинск и Екатеринбург.

Напомним, 25 сентября колонна из 8 автомобилей DONGFENG стартовала из Санкт-Петербурга. Маршрут автопробега включает в себя 10 крупных городов России, 8 из которых грузовой транспорт уже успел посетить. Главная цель пробега, которую перед собой ставит дистрибьютор, – познакомить российских клиентов с модельным рядом бренда и показать, что коммерческий транспорт DONGFENG не боится больших дистанций и серьезных нагрузок.

В Челябинске и Екатеринбурге, как и в каждом городе автопробега, действующие и потенциальные клиенты знакомились с модельным рядом и вариантами исполнения китайских среднетоннажных грузовиков, а представители импортера «ДУНФЭН ТРАК РУС» делились своими планами по развитию компании.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Важной частью презентаций стали тест-драйвы – минимум 10 в каждом городе. Но не только Клиенты успели испытать автомобили DONGFENG, сотрудники «ДУНФЭН ТРАК РУС» тоже решили не отставать.

Первым делом мы проехались на шторном фургоне Z55. Оценили работу двигателя Nissan ZD-30 в этом автомобиле. Сложилось впечатление, что в нем довольно много запаса мощности для движения. Вторым автомобилем был С80 с двигателем Cummins ISF 3.8 и автовышкой, смонтированной на ее базе. Отметим грамотное соотношение коробки и двигателя. Если говорить про особенности этой надстройки для трассового режима, автомобиль нужно ловить из-за достаточно высокой нагрузки и высокого центра масс. В части бортового автомобиля все ожидаемо, высокая парусность присутствует. Завершающим стал автомобиль С120 (максимальная колесная база), с крано-манипуляторной установкой и бортом для перевозки длинномерных грузов длиной 6200 мм. Стоит отметить: прежде чем садиться в этот автомобиль, рекомендуется изучить управление, как переключать передачи, какие есть советы по эксплуатации. Машина очень комфортна, по габаритам какого-то дискомфорта не испытали, трассовый режим понятен. Все эти автомобили отвечают требованиям и ожиданиям, предъявляемым по коммерческому транспорту. Представитель «ДУНФЭН ТРАК РУС»

Автопробег продлится до 18 октября, остановки и презентации автомобилей пройдут в Новосибирске и Красноярске. Уже в понедельник, 16 октября, потенциальные клиенты в Новосибирске смогут лично протестировать: шторный фургон Z55, автогидроподъемник C80N, бортовой фургон + КМУ С120L, изотермический фургон C80N, цельнометаллический и грузопассажирский фургоны, а также пассажирский автобус на базе ЦМФ. Бонусом для гостей мероприятий станут гарантированные подарки и викторины.

1 / 2 2 / 2

Партнеры автопробега DONGFENG: Avito Спецтехника, 110km.ru, КОЛЕСА.РУ, Авторадио, Совкомбанк Лизинг, Рустрак, Чайка-Сервис, Феникс, Дасан, ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ.

Реклама. ООО «ДУНФЭН ТРАК РУС». erid: 123

