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  • Ford Mustang Mach-E возвращается на рынок после перерыва с заметным подорожанием

Ford Mustang Mach-E возвращается на рынок после перерыва с заметным подорожанием

25.08.2022 71 0 0

Первый электрический кроссовер Ford оказался гораздо более успешным, чем рассчитывала компания, в связи с чем возник дефицит и вынужденная приостановка заказов (в США их прекратили принимать в апреле), но теперь модель вернулась, при этом пересмотрены цены и комплектации.

 

Мировая премьера Ford Mustang Mach-E состоялась в ноябре 2019 года, производство в Мексике стартовало в октябре 2020-го, а ещё через год — в октябре 2021-го — выпуск батарейного кроссовера освоил завод Changan Ford в китайском Чунцине.

В основе Mustang Mach-E лежит платформа GE1 – это электрическая конверсия платформы C2 от Ford Focus четвёртого поколения. Обычно конверсионные «электрички» оказываются не очень успешными из-за массы технических компромиссов и невозможности масштабирования платформы (наглядный пример тому — провалившийся на рынке кроссовер Mercedes-Benz EQC), но Mustang Mach-E благодаря эффектному дизайну оказался тепло принят рынком.

Потенциал Mustang Mach-E ещё полностью не раскрыт: заказов оказалось больше, чем могли обслужить зарезервированные под эту модель производственные мощности, в связи с чем в конце прошлого года Ford объявил о том, что втрое (до 200 тысяч машин в год) увеличит плановый объём выпуска кроссовера на заводе в мексиканском Куаутитлане. Переоснащение завода потребовало времени, в марте Ford перестал принимать заказы в США на отдельные модификации Mustang Mach-E, а в апреле модель полностью была «поставлена на паузу». Тем не менее в первом полугодии 2022 продажи модели в США выросли на 36% до 17 675 единиц (по сравнению с январём-июнем 2021 года), а в июле спрос на Mustang Mach-E скакнул сразу на 74% до 4970 шт.

В глобальном рейтинге популярности розеточных моделей (электромобилей и plug-in гибридов), который составляет ресурс CleanTechnica, Ford Mustang Mach-E по итогам первого полугодия таки сумел войти в первую двадцатку (продано 36 050 экземпляров), став самым успешным из ныне существующих конверсионных электромобилей, но до лидеров рынка ему далеко — кроссовер Tesla Model Y за тот же период разошёлся тиражом 314 921 шт.

Сегодня пресс-служба Ford объявила, что 30 августа возобновит приём заказов на Mustang Mach-E, но покупателей ждёт неприятный сюрприз — цены выросли. Если до «паузы» самый дешёвый заднеприводный Mustang Mach-E в комплектации Select стоил в США 43 895 долларов, то теперь будет на три тысячи дороже — 46 895 долларов. Двухмоторная спортивная версия GT с увеличенной батареей подорожала сразу на 7900 долларов. Стоимость доставки электромобиля увеличилась с 1100 до 1300 долларов.

Ford объясняет скачок цен ростом цен на сырьё и комплектующие (например, сильно подорожал литий в свете известных геополитических событий), вдобавок в США сильно разогналась инфляция. Зато теперь во все комплектации Mustang Mach-E входит комплекс электронных ассистентов водителя Ford Co-Pilot360, а у версий GT в цену включили панорамную стеклянную крышу вместо металлической чёрной. Ассортимент комплектаций тоже немного изменился (подробности опустим), с 445 до 466 км вырос запас хода на одной зарядке у двухмоторной версии Premium Extended Range, других технический изменений нет.

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