Европа ×
  • Ford расширил линейку Puma ST за счёт версии Powershift с новой «начинкой»

Ford расширил линейку Puma ST за счёт версии Powershift с новой «начинкой»

09.03.2023 175 0 1

Теперь у «заряженного» кроссовера, предназначенного для европейского рынка, есть «мягкогибридная» модификация.

Ford вывел на старосветский рынок субкомпактный кроссовер Puma в 2019 году. Модель по-прежнему остаётся одним из местных бестселлеров бренда. По данным сайта Carsalesbase, за январь-ноябрь 2022 года паркетник разошёлся здесь тиражом в 127 708 экземпляров, что на 2,1% больше, чем за первые 11 месяцев предыдущего года. Отметим, у модели есть так называемый «заряженный» вариант с прибавкой ST к названию: такой автомобиль дебютировал в Европе осенью 2020-го.

На фото: Ford Puma ST Powershift

Теперь линейку «подогретого» маленького кроссовера решено расширить: как сообщает европейское подразделение Ford, у Puma ST появилась модификация Powershift с новой «мягкогибридной» силовой установкой. В её основе лежит 1,0-литровый трёхцилиндровый турбомотор EcoBoost, который работает в тандеме с 48-вольтовым электродовеском. Совокупная отдача этой системы составляет 170 л.с., максимальный крутящий момент – 248 Нм. В комплекте предлагается семиступенчатая автоматическая коробка передач с двойным сцеплением.

Как отметили в компании, инженеры Ford изменили программное обеспечение, отвечающее за работу силового агрегата: это позволило добиться увеличения мощности примерно на 10% по сравнению с версией Puma ST-Line. Кроме того, это позволяет быстро заряжать небольшой литий-ионный аккумулятор, а также увеличивать крутящий момент при низких оборотах и при необходимости увеличивать мощность интегрированного стартер-генератора с ременным приводом.

На фото: салон Ford Puma ST Powershift

С места до «сотни» такой «мягкогибридный» вариант Ford Puma ST Powershift способен разогнаться за 7,4 секунды. Этот результат на 1,6 секунды быстрее, чем у нынешней версии Puma ST-Line с «неэлектрифицированным» литровым мотором. Также он на 0,7 секунды медленнее, чем у актуального «заряженного» варианта Пумы с более ёмким двигателем.

Напомним, актуальный «подогретый» паркетник Ford Puma ST, представленный на европейском рынке, оснащается трёхцилиндровым 1,5-литровым мотором Ecoboost с функцией отключения одного цилиндра при невысоких нагрузках. Его отдача составляет 200 л.с., а максимальный крутящий момент – 320 Нм. В пару предлагается шестиступенчатая механическая коробка передач.

Визуальных отличий Puma ST Powershift от нынешней версии модели нет: у них идентичные 19-дюймовые легкосплавные колёсные диски и обвес по периметру кузова. В этом году палитру расширили за счёт нового синего оттенка, который может сочетаться с глянцевой чёрной крышей. В салоне те же спортивные сиденья, отделанные тканью, виртуальная «приборка» диагональю 12,3 дюйма, а также 8-дюймовый тачскрин информационно-развлекательной системы. «Мягкогибридная» версия Ford Puma ST имеет прежние более мощные, чем у стандартной Пумы тормоза, спортивное шасси и адаптированную подвеску.

Цены Ford Puma ST Powershift в компании официально пока не объявили. Можно предположить, что такой паркетник обойдётся чуть дешевле, чем актуальный ST-вариант с 1,5-литровым 200-сильным мотором. На одном из крупнейших европейских рынков, в Германии, сегодня за Puma ST просят не менее 33 900 евро.

кроссовер авторынок новинки Европа Ford Ford Puma

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Популярные вопросы Официально: можно ли разговаривать по телефону, стоя в пробке Мы уже рассказывали о том, почему запрещено разговаривать по телефону за рулем, какой штраф за это предусмотрен и можно ли получить его с автоматической камеры. Но сегодня мы закроем неодно... 958 0 3 06.03.2023
Статьи / Бизнес От первых клиентов до полноценного бизнеса: как заработать на грузоперевозках с Авито Услугами Скажу, наверное, банальную вещь, но денег хочется всегда и всем. И для большого числа владельцев малотоннажного транспорта, фургонов и каблучков источником стабильного заработка стала сфера... 3292 0 0 06.03.2023
Статьи / Гаджеты «1000 ампер в номинале, 2000 – в пике!». Обзор ультракомпактного мобильного пускового устройства ПускАч JS 10000 Пусковые устройства на литий-ионных батареях становятся мощнее и при этом компактнее. Если раньше размер смартфона имели лишь самые маломощные «бустеры», то сегодня в таких габаритах предлаг... 4037 0 3 06.03.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв электромобиля Evolute i-Pro: «зеленоглазое такси» за три миллиона Первый серийный российский электромобиль – так называют Evolute i-Pro. Седаны липецкой сборки уже можно купить за 2,07 млн рублей с учетом госсубсидии. По нынешнем временам не так уж и дорог... 12588 21 4 15.11.2022
Тест-драйвы / Тюнинг Комплектация, которой не было: тюнинг Subaru Forester II SG Отношение к тюнингу даже в среде автовладельцев может быть разным: кто-то фанатеет от любых доработок, кто-то увлекается стайлингом, кто-то любит слиперы, а кто-то (например, я) вообще прох... 11197 3 2 11.11.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Между Tiggo и Exeed: тест-драйв Omoda C5 Логика маркетологов бывает непостижима… Этот автомобиль в Китае продается как одна из моделей марки Chery. Модель свеженькая – представили ее в ноябре 2021 года на автосалоне в Гуанчжоу, но... 10882 4 3 08.11.2022
Change privacy settings