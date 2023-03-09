Ford расширил линейку Puma ST за счёт версии Powershift с новой «начинкой»

Ford вывел на старосветский рынок субкомпактный кроссовер Puma в 2019 году. Модель по-прежнему остаётся одним из местных бестселлеров бренда. По данным сайта Carsalesbase, за январь-ноябрь 2022 года паркетник разошёлся здесь тиражом в 127 708 экземпляров, что на 2,1% больше, чем за первые 11 месяцев предыдущего года. Отметим, у модели есть так называемый «заряженный» вариант с прибавкой ST к названию: такой автомобиль дебютировал в Европе осенью 2020-го.

На фото: Ford Puma ST Powershift

Теперь линейку «подогретого» маленького кроссовера решено расширить: как сообщает европейское подразделение Ford, у Puma ST появилась модификация Powershift с новой «мягкогибридной» силовой установкой. В её основе лежит 1,0-литровый трёхцилиндровый турбомотор EcoBoost, который работает в тандеме с 48-вольтовым электродовеском. Совокупная отдача этой системы составляет 170 л.с., максимальный крутящий момент – 248 Нм. В комплекте предлагается семиступенчатая автоматическая коробка передач с двойным сцеплением.



Как отметили в компании, инженеры Ford изменили программное обеспечение, отвечающее за работу силового агрегата: это позволило добиться увеличения мощности примерно на 10% по сравнению с версией Puma ST-Line. Кроме того, это позволяет быстро заряжать небольшой литий-ионный аккумулятор, а также увеличивать крутящий момент при низких оборотах и при необходимости увеличивать мощность интегрированного стартер-генератора с ременным приводом.



На фото: салон Ford Puma ST Powershift

С места до «сотни» такой «мягкогибридный» вариант Ford Puma ST Powershift способен разогнаться за 7,4 секунды. Этот результат на 1,6 секунды быстрее, чем у нынешней версии Puma ST-Line с «неэлектрифицированным» литровым мотором. Также он на 0,7 секунды медленнее, чем у актуального «заряженного» варианта Пумы с более ёмким двигателем.



Напомним, актуальный «подогретый» паркетник Ford Puma ST, представленный на европейском рынке, оснащается трёхцилиндровым 1,5-литровым мотором Ecoboost с функцией отключения одного цилиндра при невысоких нагрузках. Его отдача составляет 200 л.с., а максимальный крутящий момент – 320 Нм. В пару предлагается шестиступенчатая механическая коробка передач.



Визуальных отличий Puma ST Powershift от нынешней версии модели нет: у них идентичные 19-дюймовые легкосплавные колёсные диски и обвес по периметру кузова. В этом году палитру расширили за счёт нового синего оттенка, который может сочетаться с глянцевой чёрной крышей. В салоне те же спортивные сиденья, отделанные тканью, виртуальная «приборка» диагональю 12,3 дюйма, а также 8-дюймовый тачскрин информационно-развлекательной системы. «Мягкогибридная» версия Ford Puma ST имеет прежние более мощные, чем у стандартной Пумы тормоза, спортивное шасси и адаптированную подвеску.



Цены Ford Puma ST Powershift в компании официально пока не объявили. Можно предположить, что такой паркетник обойдётся чуть дешевле, чем актуальный ST-вариант с 1,5-литровым 200-сильным мотором. На одном из крупнейших европейских рынков, в Германии, сегодня за Puma ST просят не менее 33 900 евро.

