Ford уже не прячет Edge нового поколения, но такой кроссовер придётся подождать

По предварительным данным, радикально преобразившийся паркетник выйдет на рынок только в следующем году. Для модели заявлен бензиновый турбомотор 2.0, ей также прочат гибридную версию.

Кроссовер Edge третьей генерации раскрылся еще минувшим летом, вот только Ford тут ни при чем: фото SUV и его основные характеристики внесли в базу минпрома КНР. Сама марка модель до сих пор так и не анонсировала, при этом фордовцы продолжают обкатывать паркетник на китайских дорогах, но уже без какого-либо камуфляжа – свежие кадры опубликовало местное издание Cheshi. Оно же выяснило, когда новинка поступит в продажу: по информации портала, в Поднебесной это произойдет не раньше марта следующего года. К слову, точно так и неизвестно, появится ли такой кросс в родных для Форда Штатах: вполне возможно, что марка решит исключить модель из американской гаммы.

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Напомним, Ford Edge в строю с 2006 года, во втором поколении он пребывает с 2014-го (кроссовер пытались продавать и в РФ, у нас даже наладили его сборку, но модель довольно быстро покинула российский рынок из-за слабого спроса). Последнюю более-менее серьезную модернизацию паркетник пережил в 2020 году. В третьем же поколении Edge сменил имидж, причем радикально.



Внешность выполнили в новом фирменном стиле, характерном для остальных свежих китайских Фордов, его особенности – широкая радиаторная решетка и мудреная головная оптика. Edge также достались выдвижные ручки дверей, а задние фонари сделали в виде единой плашки. Кроссовер заметно подрос: длина предназначенной для Китая версии равна 5000 мм, что на 122 мм больше по сравнению с предыдущим местным Ford Edge Plus, ширина – 1961 мм (+36 мм), высота – 1773 мм (+39 мм), колесная база увеличена на 100 мм до 2950 мм. То есть по своим габаритам паркетник приблизился к «поднебесному» рестайлинговому Ford Explorer.



Между тем на задних дверях нового кросса имеются элементы, похожие на литеру L, а это, как считают китайские СМИ, говорит о том, что модель поступит в продажу под именем Edge L, хотя на корме такой буквы нет.

Заглянуть в салон новинки шпионам пока не удалось. Предыдущий китайский Ford Edge еще после последнего рестайлинга сменил вертикальный тачскрин на табло: скорее всего, единая панель досталась и новому кроссоверу, при этом она наверняка стала больше.



Прежний Ford Edge Plus для Китая и версия для США 1 / 6 Прежний Ford Edge Plus для Китая и версия для США 2 / 6 Прежний Ford Edge Plus для Китая и версия для США 3 / 6 Прежний Ford Edge Plus для Китая и версия для США 4 / 6 Прежний Ford Edge Plus для Китая и версия для США 5 / 6 Прежний Ford Edge Plus для Китая и версия для США 6 / 6

В Поднебесной для паркетника нового поколения заявлена бензиновая «турбочетверка» CAF484WQC4 2.0 мощностью 251 л.с. Предшественник там оснащается двухлитровым турбомотором CAF488WQB6, который выдает 245 л.с. и сочетается с восьмиступенчатым «автоматом». Для старого кроссовера предусмотрен полный привод, у нового он тоже, вероятно, будет. Кроме того, «третьему» кроссу прочат гибридную установку, но о ней подробностей нет.



Для Китая Edge все так же будет производить совместное предприятие Ford и Changan.