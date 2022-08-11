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  • Рассекречен новый Ford Edge: кроссовер перерос Highlander и получил дизайн, как у Mondeo

Рассекречен новый Ford Edge: кроссовер перерос Highlander и получил дизайн, как у Mondeo

11.08.2022 299 0 1

Паркетник американской марки кардинально преобразился снаружи. Фото интерьера пока нет, но внутри наверняка установили гигантское табло. Модель предложат с двухлитровым турбомотором, при этом, по предварительным данным, у нее также будет гибридная версия.

 

Кроссовер Ford Edge в строю с 2006 года, в нынешнем втором поколении он пребывает с 2014-го. Кстати, этот SUV пытались продавать и в России, у нас даже наладили его сборку, но модель довольно быстро покинула российский рынок из-за слабого спроса (позже сам Ford полностью вывел свои легковушки из РФ). Ну а «второй» паркетник последнюю более-менее серьезную модернизацию пережил в 2020 году. И вот на подходе Ford Edge третьей генерации: фотографии прилетели из Китая, их внесли в базу местного минпрома. Отметим, на данный момент неизвестно, появится ли модель в других странах – не исключено, что такой кросс окажется «поднебесным» эксклюзивом.

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Паркетник сменил имидж, причем радикально: «третий» Ford Edge выглядит гораздо солиднее предшественника. В целом же внешность сделали в новом фирменном стиле, характерном для остальных свежих китайских Фордов (среди них – седан Mondeo и родственное ему кросс-купе Evos, паркетники Equator и Equator Sport). Особенности дизайна Edge – сросшиеся с радиаторной решеткой фары (сверху расположены ходовые огни), задние фонари в виде единой плашки и выдвижные ручки дверей.

В новом поколении кроссовер заметно подрос: длина равна 5000 мм, что на 122 мм больше по сравнению с предыдущим «поднебесным» Ford Edge Plus, ширина – 1961 мм (+36 мм), высота – 1773 мм (+39 мм), колесная база увеличена на 100 мм до 2950 мм. Таким образом, паркетник теперь крупнее, чем китайский Toyota Highlander (длина – 4965 мм, расстояние между осями – 2850 мм). Да и вообще, по габаритам новый Edge приблизился к местному же рестайлинговому Explorer (5063 и 3025 мм). Кстати, на задних дверях новинки виднеются буквы L: некоторые местные СМИ пишут, что в продажу кроссовер поступит именно как Edge L, хотя в надписи на корме эта литера отсутствует.

Интерьер пока не засвечен. Прежний китайский Ford Edge еще после последнего рестайлинга сменил вертикальный тачскрин на табло (объединенные виртуальная «приборка» и экран мультимедиа-системы), и такая панель наверняка досталась и новому кроссоверу, только, скорее всего, она стала больше.

Двигатель в документах сертификационного органа заявлен один: это бензиновая «турбочетверка» CAF484WQC4 2.0 мощностью 251 л.с. Предыдущий Ford Edge в Китае доступен с двухлитровым турбомотором CAF488WQB6, который выдает 245 л.с. и сочетается с восьмиступенчатым «автоматом». Для старого кроссовера предусмотрен полный привод, у нового тоже, вероятно, будет версия 4WD. А еще «третьему» SUV прочат в КНР гибридную установку, но о ней подробностей пока нет.

Предыдущий Ford Edge для Китая и США
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Предыдущий Ford Edge для Китая и США
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Предыдущий Ford Edge для Китая и США
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Предыдущий Ford Edge для Китая и США
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Предыдущий Ford Edge для Китая и США
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Предыдущий Ford Edge для Китая и США
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В Поднебесной кроссовер Ford Edge третьей генерации ждут в продаже в 2023-м, хотя премьеру могут провести уже в этом году. Как и предшественника, новый паркетник будут производить локально на заводе СП Ford и Changan.

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