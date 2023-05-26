Foton привезёт в Россию новейшие пикапы из линейки Mars с дизайном под «американцев»

В Китае премьера новейших пикапов Foton Mars 7 и Mars 9 состоялась в апреле этого года, а в Россию они приедут в следующем году — об этом в интервью Kolesa.ru заявил Дмитрий Грицай, руководитель отдела продаж автомобилей ООО «Фотон Мотор».

Компания Foton Motor вернулась в сегмент лёгких коммерческих автомобилей российского рынка: в этом году в продажу поступят среднеразмерный пикап Tunland G7 и фургон Toano — это не самые свежие, но довольно успешные модели на домашнем для Foton китайском рынке. Новые модели в России тоже будут: в следующем году ждём новейшие пикапы из линейки Mars — название подчёркивает нацеленность этих пикапов на открытия, на ряде экспортных рынков Mars 7 и Mars 9 будут называться V7 и V9 соотвественно. Какое имя получат версии для России, неизвестно — пока будем называть их Марсами.

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В основе пикапов Mars лежит новейшая платформа Foton с заводским индексом P4, её официальное наименование — FIA (Full-Size Intelligent Architecture). Новая платформа рассчитанная на «углеводородные», гибридные, водородные и электрические силовые установки. Колёсная база может варьироваться в диапазоне от 2900 до 3650 мм, то есть можно делать полноразмерные пикапы даже по американской классификации. Передняя подвеска — на двойных поперечных рычагах, конструкция задней подвески может меняться в зависимости от назначения машины: у Mars 7 она типично грузовая — зависимая и рессорная, у Mars 9 — тоже зависимая, но уже пружинная и снабжённая стабилизирующей тягой Панара. Предусмотрены варианты и с пневмоподвеской, то есть компания Foton готовит очень большое разнообразие моделей и модификаций.



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Mars 7 и Mars 9 уже доступны для заказа в Китае. Mars 7 стоит в диапазоне от 118 800 до 168 800 юаней (от 1,34 млн до 1,91 млн рублей в переводе по текущему курсу) в зависимости от исполнения, Mars 9 подороже — от 153 800 до 187 800 юаней (от 1,74 млн до 2,12 млн рублей).



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Двигатель у обоих пикапов пока один — 2,0-литровый турбодизель Cummins (163 л.с., 450 Нм), дополненный 48-вольтовым мягкогибридным довеском. Коробка передач — 6-ступенчатая «механика» либо 8-ступенчатый гидромеханический «автомат» ZF. Привод — задний или полный, с автоматической муфтой BorgWarner, отбирающей мощность на переднюю ось. Для полноприводных версий предусмотрены понижающая передача в раздаточной коробке, блокировки межколёсных дифференциалов и несколько ездовых режимов под разные типы грунта.



Foton Mars 7

Foton Mars 7 спереди напоминает американский Ford F-150. Колёсная база Mars 7 составляет 3355 либо 3505 мм, габаритная длина — 5617 либо 5797 мм, но кабина в любом случая двухрядная, четырёхдверная. Стилизованный под Ram 1500 пикап Mars 9 предлагается только с 3355-миллиметровой колёсной базой.



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Дизайн интерьера у Марсов общий: лаконичная и дорого оформленная передняя панель имеет 12,3-дюймовый приборный экран и 14,6-дюймовый мультимедийный экран. Предусмотрен большой ассортимент развлечений на борту, вплоть до пения караоке.



Foton Mars 7

Добавим, что благодаря широкой линейке пикапов Foton на данный момент лидирует в сегменте LCV китайского рынка: по данным LMC Automotive, за первый квартал этого года продано 121 400 автомобилей, что на 15,8% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Ближайшие конкуренты не просто отстают, а теряют доли рынка: продажи Wuling в январе-марте 2023 года в Китае в сегменте LCV составили 93 998 шт. (-26%), Changan — 84 689 шт. (-26,1%), Dongfeng — 55 915 шт. (-19%), JAC — 50 231 шт. (-7,6%), Great Wall — 48 817 шт. (+13,7%), Maxus — 40 839 шт. (+0,9%).



Foton Mars 9

Mars 7 и Mars 9 должны дополнительно укрепить позиции Foton в сегменте LCV, в том числе в России. О других моделях Foton для РФ читайте в нашем интервью с Дмитрием Грицаем.

