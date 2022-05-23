Фура ближнего боя: Freightliner eCascadia выйдет на рынок раньше, чем Tesla Semi

Американская компания Freightliner Trucks, входящая в состав немецкого холдинга Daimler Truck, в течение ближайших месяцев запустит в производство электрическую версию флагманского седельного тягача Cascadia. Запас хода на одной зарядке для такого класса машин небольшой — до 370 км, но желающих купить eCascadia предостаточно: например, одна только корпорациях Sysco готова заказать 800 электрический тягачей.

Официальная презентация серийного Freightliner eCascadia состоялась ещё в начале мая, ей предшествовали более миллиона миль (1,6 млн км) натурных тестов, в том числе в клиентских автопарках, и вот, наконец, электрическая чудо-машина готова — поставки серийных тягачей заказчикам начнутся до конца текущего года.

Снаружи eCascadia практически ничем не отличается от своих «углеводородных» собратьев, даже радиаторную решётку не стали делать нарочито глухой. Технические характеристики по магистральным меркам не впечатляют: можно выбрать версию с одним либо двумя электромоторами производства Detroit ePowertrain (тоже дочерняя структура Daimler Truck), диапазон мощности — от 320 до 470 л.с. Ёмкость батареи — 194, 291 либо 438 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — от 250 до 370 км. Максимальная мощность зарядки — 270 кВт, она позволяет зарядить самую большую батарею с 0 до 80% за полтора часа.

Снаряженная масса тягача — от 7416 до 9888 кг, допустимая полная масса автопоезда — от 29 484 до 37 195 кг. Максимальная скорость — 105-113 км/ч в зависимости от модификации. Дорожный просвет — 228 мм (на картинках кажется меньше из-за мягкой аэродинамической юбки по бокам тягача).



Понятно, что для дальнего боя eCascadia не годится, тем более что сертификационный максимум в 370 км на одной зарядке на практике превратится в лучшем случае в 300 км, а с естественным падением ёмкости батареи по мере эксплуатации со временем будет и того меньше. Маленький запас хода сильно ограничивает коммерческий потенциал тяжёлых батарейных грузовиков, полностью заменить ими бензиновые, дизельные и газовые фуры пока невозможно. Тем не менее на днях американская Sysco Corporation заявила, что хочет купить у Daimler Truck аж 800 грузовиков Freightliner eCascadia. Стоимость контракта не разглашается, срок исполнения — до 2026 года, первые тягачи Sysco получит уже в этом году.



Sysco специализируется на оптовых поставках продовольственных товаров в супермаркеты, гостиницы, школы, больницы и другие общественные учреждения. Суточные пробеги у машин из автопарка Sysco, как правило, небольшие, а вот объёмы поставок как раз большие, так что нужны фуры, желательно экологически чистые, как того хочет общество и правительство. Тягачи в Sysco будут таскать прицепы-рефрежираторы, для работы которых нужна дополнительная энергия, но компания не сообщает, откуда рефрежираторы её будут брать — у тягачей или от собственного источника питания.



Американский стартап Nikola Corporation уже выпускает электрический бескапотный тягач Tre (предлагается в Северной Америке и Европе) с батареей ёмкостью 753 кВт·ч и запасом хода на одной зарядке до 560 км. Между тем Tesla, представившая свой электрический тягач Semi ещё в 2017 году, пока так и не запустила его в производство. Возможно, Tesla Semi удастся поставить на конвейер в 2023 году, но гарантий нет, зато Tesla Semi обещается стать самым дальнобойным батарейным тягачом на рынке — до 800 км на одной зарядке.



Nikola хочет представить водородную версию своего тягача в 2023 году, Freightliner — в 2024-м. Использование водорода в качестве источника энергии позволит существенно увеличить запас хода, сделать его сопоставимым с таковым у бензиновых и дизельных тягачей, но инфраструктура водородных заправок пока очень слабо развита даже в США и в Европе.

Глава компании Tesla Илон Маск не раз высказывался негативно о перспективе водородной энергетики (слишком сложно, дорого и небезопасно), а потому водородная версия Tesla Semi не планируется.

