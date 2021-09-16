Электрический тягач Nikola Tre станет серийным до конца года, водородный — в 2023 году

Американский стартап Nikola Corporation совместно с Iveco готовится запустить в немецком Ульме завод по выпуску электрических тягачей Tre, способных проехать на одной зарядке до 563 км. В этом году планируется выпустить несколько десятков экземпляров, в следующем — около сотни, а максимальная мощность завода в перспективе составит 3000 грузовиков в год.

Последний год оказался очень тяжёлым для Nikola Corporation: скандальное расследование Hindenburg Research привело к обвалу акций стартапа, увольнению обвинённого в мошенничестве основателя и гендиректора Тревора Милтона, утрате доверия инвесторов, срыву сделки с GM и заморозке проекта водородного пикапа Nikola Badger (подробности обо всём этом — в нашей отдельной заметке). Тем не менее стартап, существующий с 2016 года, не загнулся и близок к тому, чтобы, наконец, начать выпуск продукции.

Nikola Tre BEV

Напомним, что изначально Nikola планировала производить гибридные газотубринные грузовики, но затем переключилась на водородные топливные элементы. Nikola Tre — третья модель в заявленной линейке, анонсированная в 2018 году и созданная с прицелом на Европу — отсюда короткая бескапотная кабина. В 2019 году к проекту Nikola Tre подключилась итальянская компания Iveco, входящая в состав корпорации CNH Industrial. Итальянцы не бросили стартап после прошлогоднего скандала и рискнули продолжить совместную работу. Её плоды вот-вот увидят конечные потребители: до конце этого года производство тягачей Tre начнётся на совместном предприятии Nikola Iveco Europe в немецком Ульме.



Nikola Tre BEV 1 / 2 Nikola Tre BEV 2 / 2

Nikola Tre будет иметь две модификации, батарейно-электрическую (BEV) и водородную (FCEV). В качестве «железного» базиса используется новейший магистральный тягач Iveco S-Way: у Nikola Tre от него взята кабина, рама и некоторые элементы шасси, но при этом у американского грузовика собственная панель приборов с огромным сенсорным экраном и, разумеется, собственная силовая установка.



Nikola Tre BEV

Электрическая версия будет запущена в производство первой: 25 грузовиков из запланированных к выпуску в этом году отправятся на работу в порт Гамбурга. Заявленная постоянная мощность силовой установки с ведущим средним мостом — 480 кВт (653 л.с.), максимальная скорость — 120 км/ч. Ёмкость батареи — 753 кВт·ч, зарядить её от 10 до 80% на 240-киловаттном терминале можно за два часа. Полная масса автопоезда — 37 т, при этом Nikola не указывается самую щекотливую характеристику — снаряженную массу самого тягача. Соответственно неизвестна пока и максимальная грузоподъёмность. По данным Automotive News Europe, масса батареи составляет 4,5 т.



Nikola Tre FCEV

Водородный Nikola Tre при той же мощности точно будет легче чисто батарейного, хотя и у него будет довольно объёмная буферная батарея. Водород будет храниться в трёх больших баллонах позади спальника кабины — соответственно длина кабины заметно больше, чем у электрической версии. Электрохимические генераторы будет поставлять немецкая компания Bosch. Заявленные запас хода на одной заправке — 804 км, то есть даже водородный вариант пока не дотягивает по дальнобойности до дизельных аналогов, которые могут проехать на одной заправке более 1000 км. Впрочем, на сайте компании заявлен также более крупный водородный тягач Nikola Two с полностью оригинальной кабиной и запасом хода до 1448 км — его производство должно начаться в 2024 году.



Nikola Two FCEV

В следующем году Nikola планирует запустить американский завод в городе Кулидж, штат Аризона, но электрические грузовики для американских клиентов будут производиться в Ульме — домашняя площадка заточена только под водородные модели.

